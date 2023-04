Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 21 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 21 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 aprile 2023 - Hope sarà molto in ansia per sua madre. La ragazza rivelerà al marito che Brooke ha deciso di dire tutto a Ridge. La Logan, benché fiera del coraggio di sua madre, sarà preoccupata di come possano mettersi le cose. Lei e Liam ragioneranno sui possibili scenari che potrebbero esserci, una volta che il Forrester scoprirà cosa è successo davvero a Capodanno e non saranno tutti positivi. Intanto Steffy continuerà a picchiare duro con Brooke, accusandola di aver rovinato per troppe volte la vita al padre e dicendole di essere sicura che per lei, ora, sia finita. Intanto anche Deacon sarà in pena per Brooke e Sheila se ne renderà conto. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 aprile 2023 - Yilmaz è determinato a portare avanti il suo piano di vendetta contro gli Yaman. Il giovane vive quasi esclusivamente per il giorno in cui vedrà i suoi acerrimi nemici, Demir e sua madre, soccombere. Dopotutto, sono stati loro, separandolo per sempre da Zuleyha, a condannarlo ad un'esistenza infausta. Fekeli ha appena annullato il matrimonio con Hunkar, ed ha fatto sapere all'Akkaya di volerlo sostenere nella sua personale battaglia contro la famiglia più potente di Cukurova. Pertanto, ora l'ex meccanico sta comunicando al padrino che c'è una concreta possibilità lavorativa con cui potrebbero riuscire a mettere in ginocchio gli Yaman! Di che cosa si tratterà? Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 21 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 21 aprile​ 2023 - nonostante le difficoltà, Carmen ottiene una confessione importante: Francisco ammetterà a Carmen che è stato lui, molti mesi prima, a dare a Ventura l'ok per trasportare attraverso la propria fabbrica le armi necessarie per innescare la rivolta contro il Governo spagnolo. L'uomo spera che scoperta la verità Carmen smetta di indagare. Intanto anche Ines e Angel sono alla disperata ricerca della verità sempre più sospettosi l'uno dell'altro e convinti che ci siano cose nascoste e compromettenti riguardo alla notte in cui Alicia è stata uccisa. Julia e Leo, nel frattempo, litigano. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

