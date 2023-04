Terra Amara Anticipazioni 21 aprile 2023: Yilmaz e Fekeli contro Demir ed Hunkar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 21 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Sermin viene umiliata pubblicamente, Yilmaz ha qualcosa d'importante da riferire a Fekeli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 aprile, alle 14.10, Naciye incontra Sermin, e l'attacca aspramente: la donna dice a tutti i presenti di aver colto la bionda in flagranza di adulterio con suo marito Hatip. Nel frattempo, Yilmaz parla a Fekeli di una possibilità lavorativa che potrebbe mettere in ginocchio la famiglia Yaman...

Terra Amara Anticipazioni: Sermin aggredisce Demir...

Sermin ha colpito ancora. La bionda, approfittando di un momento in cui Demir ed Hunkar avano la guardia bassa, perché intenti a festeggiare, ha attaccato. Sermin si è presentata a sorpresa alla cerimonia per il trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman, ed ha impietosamente puntato il dito contro il cugino. La donna lo ha pubblicamente accusato di voler cancellare la memoria di suo padre, Serafettin, co-fondatore della suddetta azienda famigliare. Demir, ovviamente, non l'ha presa affatto bene, tanto che si sta preparando alla controffensiva.

Terra Amara Anticipazioni: ...Naciye aggredisce Sermin!

Dopo aver aggredito verbalmente il consanguineo, ora è il turno di Sermin di subire. Naciye s'imbatte casualmente in quest'ultima, e non perde occasione per prenderla di petto. Durante il loro brutto faccia a faccia, la moglie di Hatip accusa davanti a tutti Sermin di essere una persona senza valori: l'ha beccata in flagranza di adulterio in compagnia di suo marito!

Yilmaz ha un piano, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 aprile 2023

Yilmaz è determinato a portare avanti il suo piano di vendetta contro gli Yaman. Il giovane vive quasi esclusivamente per il giorno in cui vedrà i suoi acerrimi nemici, Demir e sua madre, soccombere. Dopotutto, sono stati loro, separandolo per sempre da Zuleyha, a condannarlo ad un'esistenza infausta. Fekeli ha appena annullato il matrimonio con Hunkar, ed ha fatto sapere all'Akkaya di volerlo sostenere nella sua personale battaglia contro la famiglia più potente di Cukurova. Pertanto, ora l'ex meccanico sta comunicando al padrino che c'è una concreta possibilità lavorativa con cui potrebbero riuscire a mettere in ginocchio gli Yaman! Di che cosa si tratterà?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.