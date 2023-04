Beautiful Anticipazioni 17 aprile 2023: Taylor scopre che Brooke ha tradito Ridge. Si farà avanti con il Forrester?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy informerà Taylor del tradimento di Brooke mentre Carter romperà con Paris.

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 aprile 2023 su Canale5, alle ore 13.45, Steffy e Thomas racconteranno tutto a Taylor. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi – avuta certezza che Deacon ha passato la notte con Brooke – non esiteranno a rivelare questa novità alla loro mamma. I due ragazzi saranno entusiasti di poter dare questa notizia alla Hayes e saranno convinti che, da questo momento in poi, le speranze di poter riunire la loro famiglia, duplicheranno. Intanto Carter, dopo essere stato minacciato da Grace e aver riflettuto attentamente sul da farsi, deciderà di chiudere con Paris.

Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a distruggere Brooke una volta per tutte

Steffy e Thomas distruggeranno Brooke. La Logan è stata beccata. I due ragazzi hanno convinto Charlie a dar loro una mano e a entrare nel sistema di videosorveglianza di casa di Ridge. Hanno così scoperto che Deacon ha passato la notte nella villa e che quindi quanto visto da Douglas corrisponde a verità. Steffy sarà pronta a farla pagare alla sua matrigna e a liberarsi di lei una volta per tutte. Mostrerà il video a suo padre e gli darà la prova tangibile che sua moglie continua a essere una poco di buono, capace di tradirlo e pugnalarlo alle spalle, quando meno se lo aspetta. Ma prima, la bella Forrester informerà sua madre.

Beautiful Anticipazioni 17 aprile 2023: Steffy informa Taylor che Brooke ha tradito Ridge

Taylor arriverà a casa della figlia dopo l'ennesimo colloquio, infruttuoso, con Ridge. È da tempo che la dottoressa ha capito che il suo ex è turbato da qualcosa successo tra lui e sua moglie ma il Forrester non vuole ancora raccontarle nulla. Ci penserà Steffy a dare una risposta alle sue domande. La ragazza, appena la vedrà entrare, le dirà di aver scoperto il segreto di Brooke Logan. Le racconterà tutto, per filo e per segno, e le confesserà di essersi procurata delle prove certe sul tradimento della sua matrigna. Taylor sgranerà gli occhi dallo stupore e cercherà di mantenere la calma. Davanti alle insistenze di entrambi i figli, che continueranno a ribadirle che è arrivato finalmente il suo momento e che potranno riunire la loro famiglia, la psicologa risponderà di aver necessità di parlare con il suo ex marito e di volerlo informare, lei personalmente, di quanto appena saputo. Steffy e Thomas batteranno le mani dall'emozione. La loro mamma sarà in azione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter vuole lasciare Paris

Carter ha organizzato una serata romantica per lui e Paris ma purtroppo le parole di Grace torneranno a tormentarlo. Il Walton cercherà di trovare una soluzione a tutto quello che sta succedendo ma la paura di perdere l'appoggio dei Forrester e di compromettere sia la sua carriera che quella della Buckingham, lo spingerà a rivelare alla ragazza di aver deciso di rompere con lei. Paris rimarrà di stucco e cercherà di capire cosa sia cambiato tra loro, in così poco tempo. L'avvocato non farà il minimo accenno a sua madre e continuerà a dire che non vedersi più sia la cosa più giusta da fare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.