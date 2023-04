Terra Amara Anticipazioni dal 17 al 23 aprile 2023: Gulten sposa Rustem... ma Cetin gli spara!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 17 al 23 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 17 aprile 2023

Behice fa trovare il diario in cui Mujgan annota le sue conversazioni immaginarie con il nascituro a Yilmaz. Quest'ultimo si commuove, e prova a riavvicinarsi alla moglie. La Hekimoglu, però, non fa che pensare a ciò che ha appena scoperto, ossia che, in realtà, l'Akkaya è il papà del piccolo Adnan. Intanto, Fekeli fa sapere al figlioccio di essere pronto a riprendere la guerra contro gli Yaman, mentre Hunkar prova a riallacciare con Demir, che, però, ha ancora dei dubbi su di lei.

Puntata in onda Martedì 18 aprile 2023

Continuano le tensioni alla tenuta Yaman, e tra Yilmaz e Mujgan. La dottoressa, infatti, assiste ad una scena che le spezza il cuore. La Hekimoglu vede il marito con in braccio il piccolo Adnan. Nel frattempo, Behice, Sermin ed Hatip sparlano degli Yaman. Dopodiché, alla grigliata a casa dell'Akkaya, la zia della dottoressa prova a sedurre Fekeli, il quale, però, è troppo distratto dalla presenza di Hunkar per accorgersene.

Puntata in onda Mercoledì 19 aprile 2023

Gulten ha deciso: sposerà Rustem, un uomo molto più grande di lei, con tre figli. Saniye, Zuleyha ed Hunkar tentano di dissuaderla, ma senza successo. Al mercato, Fadik incontra Cetin, e gli parla del fidanzamento della domestica. L'austista, sconvolto, si precipita da Gulten per fermarla. Farà in tempo?

Puntata in onda Giovedì 20 aprile 2023

Cetin, durante la cerimonia di fidanzamento di Gulten e Rustem, spara a quest'ultimo e finisce in prigione. Quando la giovane va a trovare il ragazzo, gli dichiara il suo amore e gli giura di aspettarlo. Intanto, incalzato da Behice, Hatip decide di opporsi alla famiglia Yaman, candidandosi come nuovo presidente della camera di commercio. Lo spietato imprenditore vince contro Demir. Tre mesi dopo, al trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman, Sermin fa una piazzata a suo cugino, sostenendo che voglia cancellare il ricordo di suo padre, Serafettin, co-fondatore della suddetta azienda.

Puntata in onda Venerdì 21 aprile 2023

Naciye incontra Sermin, e l'attacca aspramente: la donna dice a tutti i presenti di aver colto la bionda in flagranza di adulterio con suo marito Hatip. Nel frattempo, Yilmaz parla a Fekeli di una possibilità lavorativa che potrebbe mettere in ginocchio la famiglia Yaman.

Puntate in onda Sabato 22 aprile 2023

La notizia di quanto accaduto nel corso dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman finisce sulle prime pagine dei quotidiani. Demir si mette ad escogitare un piano per fermare la responsabile, Sermin. Intanto, Saniye comincia a sospettare che Hunkar nasconda qualcosa riguardo Gulten, ed insiste affinché glielo riveli; la signora, allora, le racconta la verità sullo stupro che la domestica ha subito da parte di Ercument. La moglie di Gaffur è sotto shock. Saniye, allora, proprio come Hunkar, si ritrova ad accettare la relazione tra Gulten e Cetin, che è ancora in carcere. Mujgan, invece, è sempre più intollerante alla presenza di Zuleyha, tanto da arrivare a chiedere a Yilmaz di trovare una soluzione per prendere le distanze da lei. Dopodiché, Hunkar manda Fadik a restituire a Mujgan la carrozzina ordinata da Yilmaz per il loro bambino in arrivo, che era stata erroneamente consegnata a Zuleyha e sulla quale Adnan stava giocando. La dottoressa reagisce con rabbia, e restituisce la carrozzina alla rivale in amore. L'ex meccanico è esterrefatto. Behice, che ha assistito alla scena, fa riflettere l'Akkaya su quanto per l'Hekimoglu sia difficile dover affrontare una gravidanza a due passi della Altun.

Puntate in onda Domenica 23 aprile 2023

Il comportamento di Mujgan, sempre più insofferente ed ostile, suscita lo stupore di Yilmaz e Zuleyha. I due non si spiegano per quale ragione la dottoressa sembri avercela con l'ex sarta, e soprattutto con il piccolo Adnan. Questa presa di coscienza da parte della Altun la porterà a trarre una conclusione sbagliata, quando vedrà la Hekimoglu in compagnia del figlioletto.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.