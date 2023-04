Un Altro Domani Anticipazioni 21 aprile 2023: Carmen ottiene una confessione shock!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 21 aprile su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Carmen ottiene una confessione shock che la avvicinerà sempre più alla "risoluzione del caso"!

Anticipazioni Un Altro Domani: Kiros allontanato da tutti

Da quando Kiros ha deciso da che parte stare i suoi colleghi e amici della falegnameria hanno iniziato ad allontanarsi. Patricia è chiaramente una cospiratrice, ormai ne sono certi anche Victor e Carmen, e a nessuno dei lavoratori conviene schierarsi contro di lei, Kiros dunque, resta isolato. Nel frattempo nel presente Julia è ancora costretta a fare i conti con Sergio, ormai suo nemico numero uno. La ragazza sospetta addirittura che possa aver rubato i suoi disegni dei mobili.

Anticipazioni Un Altro Domani: Mabale mente a Carmen

Carmen, certa che dietro dell'isolamento di Kiros, e peggio ancora, dietro l'arresto di Victor, ci sia Patricia, corre in fabbrica in cerca di indizi. Come spesso fatto in passato e conoscendo il legame tra Mabale e Kiros, si rivolge proprio al lavorante in cerca di risposte, ignara che da mesi l'uomo mantenga il segreto di Patricia. L'uomo ovviamente, sottopressione, nega di aver notato alcuna stranezza in fabbrica.

Carmen ottiene una confessione shock, nella puntata di Un Altro Domani del 21 aprile 2023

Nonostante le difficoltà, Carmen ottiene una confessione importante: Francisco ammetterà a Carmen che è stato lui, molti mesi prima, a dare a Ventura l'ok per trasportare attraverso la propria fabbrica le armi necessarie per innescare la rivolta contro il Governo spagnolo. L'uomo spera che scoperta la verità Carmen smetta di indagare. Intanto anche Ines e Angel sono alla disperata ricerca della verità sempre più sospettosi l'uno dell'altro e convinti che ci siano cose nascoste e compromettenti riguardo alla notte in cui Alicia è stata uccisa. Julia e Leo, nel frattempo, litigano.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45