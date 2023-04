Beautiful Anticipazioni 21 aprile 2023: Hope in ansia per sua madre mentre Steffy picchia duro contro Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope rivelerà a Liam che sua madre ha deciso di dire tutto a Ridge. La ragazza sarà molto preoccupata per lei e farà bene, visto che Brooke sarà sotto tiro di una furiosa Steffy.

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Hope sarà molto in ansia per sua madre. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la ragazza rivelerà al marito che Brooke ha deciso di dire tutto a Ridge. La Logan, benché fiera del coraggio di sua madre, sarà preoccupata di come possano mettersi le cose. Lei e Liam ragioneranno sui possibili scenari che potrebbero esserci, una volta che il Forrester scoprirà cosa è successo davvero a Capodanno e non saranno tutti positivi. Intanto Steffy continuerà a picchiare duro con Brooke, accusandola di aver rovinato per troppe volte la vita al padre e dicendole di essere sicura che per lei, ora, sia finita. Intanto anche Deacon sarà in pena per Brooke e Sheila se ne renderà conto.

Anticipazioni Beautiful: Hope rivela a Liam che Brooke vuole confessare tutto a Ridge

Brooke non ha più intenzione di mentire. Il peso della sua bugia e della sua colpa è troppo grande e finirà per distruggerla. Ha così deciso di rivelare tutto a Ridge, speranzosa che il marito possa perdonarla. La Logan ha informato sua figlia di questa decisione e Hope, nella puntata di Beautiful del 21 aprile 2023, racconterà tutto a Liam. La ragazza dirà al marito di essere molto preoccupata per sua madre e per come possano mettersi le cose tra lei e suo marito. Lo Spencer condividerà le sue stesse paure e visto che si tratta di Deacon, le cose potrebbero non andare benissimo. Ridge odia lo Sharpe forse più di Bill. I due ragazzi cercheranno di rimanere positivi ma si terranno pronti a ogni evenienza. Faranno molto bene!

Beautiful Anticipazioni: Steffy aggredisce Brooke

Taylor ha deciso di rivelare personalmente a Ridge del tradimento di Brooke. La Hayes è senza freni e Ridge purtroppo tremerà davanti alla dichiarazione della sua ex moglie. Anche Brooke sarà molto preoccupata. La Logan ha ricevuto la visita inaspettata e poco piacevole, di Steffy. La Forrester continuerà ad aggredirla senza esclusione di colpi e l’accuserà di aver fatto ancora una volta del male a suo padre. La giovane le farà capire di sapere esattamente cosa è successo a Capodanno e di averla ormai smascherata ma anche che suo marito, il suo amato papà, sta per scoprirlo dall’unica donna in grado di essere sincera con lui. Brooke tenterà di convincerla di non averlo fatto apposta e le dirà persino di capire il suo risentimento. Loro due non si sono mai amate e mai lo faranno.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila indaga. Deacon è troppo misterioso

Mentre Taylor affronterà con Ridge l’argomento spinoso del tradimento di Brooke e Steffy continuerà a inveire contro la Logan, Deacon - in ansia per la sua amata bionda - sarà tartassato dalle domande di Sheila. La Carter vorrebbe sapere nel dettaglio cosa è successo la notte di Capodanno, ormai certa che sia avvenuto qualcosa di molto grosso e soddisfacente per lei. Ma lo Sharpe non si lascerà scappare molto. Farà solo un commento “Se solo Ridge sapesse”, che darà la conferma alla malefica rossa che le cose si stanno mettendo a suo favore.

