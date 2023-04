Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 20 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 20 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 aprile 2023 - Taylor passerà all'attacco. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la dottoressa troverà il coraggio di dire a Ridge di sapere cosa è successo davvero la notte di Capodanno e di essere quindi venuta a conoscenza del segreto di Brooke. La Hayes verrà però a sapere anche di un particolare scottante di quella sera. Intanto Steffy si presenterà a Villa Forrester e aggredirà Brooke, stanca che la Logan tradisca e faccia soffrire suo padre. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 aprile 2023 - tre mesi dopo la sconfitta di Demir alle elezioni politiche, quest'ultimo si prepara a celebrare un importante anniversario, il trentacinquesimo dell'azienda Adnan Yaman. Con orgoglio, Demir festeggia il traguardo raggiunto... ma, come un fulmine a ciel sereno, sta per arrivare la perfida cugina. Sermin, al solito pronta a seminare caos nel tentativo di schiacciare i suoi odiati parenti, fa una scenata in piena regola. La terribile bionda accusa pubblicamente il cugino di essere disposto a tutto pur di cancellare il ricordo di suo padre, Serafettin, il co-fondatore della suddetta azienda! Ed ecco che gli Yaman sono di nuovo al centro di uno scandalo. Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 20 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 20 aprile​ 2023 - Carmen, certa che dietro dell'isolamento di Kiros, e peggio ancora, dietro l'arresto di Victor, ci sia Patricia, corre in fabbrica in cerca di indizi. Come spesso fatto in passato e conoscendo il legame tra Mabale e Kiros, si rivolge proprio al lavorante in cerca di risposte, ignara che da mesi l'uomo mantenga il segreto di Patricia. L'uomo ovviamente, sottpressione, nega di aver notato alcuna stranezza in fabbrica. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

