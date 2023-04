Beautiful Anticipazioni 20 aprile 2023: Taylor senza freni! Ridge trema...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Taylor affronterà personalmente Ridge per rivelargli del tradimento di Brooke ma scoprirà un particolare inquietante di quella sera. Intanto Steffy aggredirà Brooke.

Nella puntata di Beautiful in onda il 20 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Taylor passerà all'attacco. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la dottoressa troverà il coraggio di dire a Ridge di sapere cosa è successo davvero la notte di Capodanno e di essere quindi venuta a conoscenza del segreto di Brooke. La Hayes verrà però a sapere anche di un particolare scottante di quella sera. Intanto Steffy si presenterà a Villa Forrester e aggredirà Brooke, stanca che la Logan tradisca e faccia soffrire suo padre.

Anticipazioni Beautiful: Taylor rivela a Ridge di sapere cosa è successo a Brooke

Taylor è all'attacco. La dottoressa, di comune accordo con Steffy e Thomas, ha deciso di affrontare personalmente Ridge e di rivelargli lei stessa del tradimento di Brooke. Ha quindi mandato un sms al suo ex, chiedendogli di incontrarsi per parlare di una cosa di estrema importanza. Nella puntata in onda il 20 aprile 2023, i due si troveranno faccia a faccia. La dottoressa comincerà a parlare e a dire all'ex di aver capito cosa sta turbando Brooke negli ultimi giorni e di aver scoperto il suo grande segreto. Ma rimarrà senza parole quando il Forrester le dirà di esserne già a conoscenza.

Beautiful Anticipazioni: Ridge rivela a Taylor che Brooke si è ubriacata

Ridge rimarrà di stucco nel sapere che Taylor ha scoperto cosa è successo a Brooke ma penserà che la dottoressa si riferisca alla ricaduta di sua moglie e non al tradimento con Deacon, al quale invece pensa la sua ex moglie e per cui lo ha chiamato. Il Forrester le dirà quindi di essere già al corrente che la Logan si sia ubriacata e di aver già trovato una soluzione al problema. Taylor sbiancherà e capirà che la sua rivale non solo è ricaduta nel suo antico vizio ma che ha anche volutamente mentito allo stilista, nascondendogli una parte importante della verità di quella strana notte di Capodanno. La psichiatra deciderà di andare in fondo alla questione e dirà a Ridge che la sua mogliettina non è stata del tutto sincera. Oltre alla sbronza c'è stato ben altro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy attacca Brooke

Mentre Taylor cercherà di spiegare a Ridge che Brooke non si è solo ubriacata ma che lo ha tradito con Deacon, Steffy deciderà di affrontare la matrigna a muso duro. La ragazza si presenterà da lei a casa, dicendole di essere al corrente di tutto e di essere furiosa con lei. La Forrester la accuserà di aver di nuovo tradito la fiducia di suo padre e di avergli fatto del male. Risentita per tutte le volte che la sua famiglia ha dovuto soffrire per causa sua, non si farà scrupolo di darle della donna di poco valore, additandola non solo come una rovinafamiglie ma anche come una pessima madre, visto che in passato ha soffiato il marito persino a sua figlia Bridget.

