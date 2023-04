Un Altro Domani Anticipazioni 20 aprile 2023: Mabale mente a Carmen

Anticipazioni TV

Anticipazioni Un Altro Domani: Victor e Carmen pronti a smascherare Patricia

Victor accetta di costituirsi e anche di mantenere il segreto di Ventura ma a patto che questi si impegni a farlo uscire di galera quanto prima. La notizia intanto, trapela lasciando la Colonia sconvolta. L'arresto è un evento che tiene sulla corda i veri cospiratori, soprattutto perché la Guardia Coloniale potrebbe ricorrere a metodi di tortura per ottenere nomi e scoprire relazioni. Tra questi c'è probabilmente anche Patricia, il sospetto assale Carmen e Victor, decisi ad andare fino in fondo e a farla pagare alla donna!

Anticipazioni Un Altro Domani: Kiros resta isolato

Da quando Kiros ha deciso da che parte stare i suoi colleghi e amici della falegnameria hanno iniziato ad allontanarsi. Patricia è chiaramente una cospiratrice, ormai ne sono certi anche Victor e Carmen, e a nessuno dei lavoratori conviene schierarsi contro di lei, Kiros dunque, resta isolato. Nel frattempo nel presente Julia è ancora costretta a fare i conti con Sergio, ormai suo nemico numero uno. La ragazza sospetta addirittura che possa aver rubato i suoi disegni dei mobili.

Carmen, certa che dietro dell'isolamento di Kiros, e peggio ancora, dietro l'arresto di Victor, ci sia Patricia, corre in fabbrica in cerca di indizi. Come spesso fatto in passato e conoscendo il legame tra Mabale e Kiros, si rivolge proprio al lavorante in cerca di risposte, ignara che da mesi l'uomo mantenga il segreto di Patricia. L'uomo ovviamente, sottpressione, nega di aver notato alcuna stranezza in fabbrica.

