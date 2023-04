Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 aprile, alle 14.10, Cetin, durante la cerimonia di fidanzamento di Gulten e Rustem, spara a quest'ultimo e finisce in prigione. Quando la giovane va a trovare il ragazzo, gli dichiara il suo amore e gli giura di aspettarlo. Intanto, incalzato da Behice, Hatip decide di opporsi alla famiglia Yaman, candidandosi come nuovo presidente della camera di commercio. Lo spietato imprenditore vince contro Demir. Tre mesi dopo, al trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman, Sermin fa una piazzata a suo cugino, sostenendo che voglia cancellare il ricordo di suo padre, Serafettin, co-fondatore della suddetta azienda.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.