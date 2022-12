Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 20 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 dicembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 20 dicembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 dicembre 2022 - Deacon sarà molto in difficoltà. Lo Sharpe accetterà l'ospitalità di Sheila e dovrà decidere se accettare o meno di allearsi con lei per riconquistare i loro figli e mettere a tacere i Forrester. Il padre di Hope è sempre più tentato dalle proposte della Carter e potrebbe essere sul punto di cedere. Intanto Steffy ribadisce a Finn quanto sia pericolosa sua madre e gli racconta, per filo e per segno, quando successo in passato tra lei e la sua famiglia.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 dicembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 dicembre 2022 - Hunkar è caduta da cavallo. La signora sta bene, ma tutti sono molto preoccupati, compreso Fekeli. Quest'ultimo si precipita alla tenuta per andare a trovarla; tuttavia, una brutta notizia lo costringe a tornare indietro. Intanto, Mujgan è stata rapita dalla terribile famiglia Yoncaci, ed è in grave pericolo. Yilmaz, con un intervento tempestivo, la salva e la ospita a casa sua per una notte. Il giorno seguente, l'ex meccanico le fa la proposta di matrimonio, ma la dottoressa, pur essendone innamorata, rifiuta.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 20 dicembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 20 dicembre 2022 - Julia ed Elena continuano a litigare per la mancata consegna dei mobili al distributore. Julia sa che la situazione è diventata troppo tesa e deve trovare una soluzione se vuole salvare la loro amicizia. Da parte sua, Erik ha preso la decisione di lasciare la città perché crede di essere un ostacolo per Tirso ma la confessione di Riberio è destinata a cambiare le cose.

