Terra Amara Anticipazioni dal 19 al 24 dicembre 2022, Zuleyha confessa la verità: Demir pronto ad uccidere lei e Adnan!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 19 al 24 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 19 dicembre 2022

Yilmaz ha invitato Mujgan a cena fuori. La dottoressa accetta, però non si presenta all'appuntamento. La Hekimoglu, infatti, viene ingannata da due uomini che le hanno chiesto aiuto con una partoriente. In realtà, i loschi individui la stanno portando alle cave, dove c'è un loro complice che riporta una ferita da arma da fuoco.

Puntata in onda Martedì 20 dicembre 2022

Hunkar è caduta da cavallo. La signora sta bene, ma tutti sono molto preoccupati, compreso Fekeli. Quest'ultimo si precipita alla tenuta per andare a trovarla; tuttavia, una brutta notizia lo costringe a tornare indietro. Intanto, Mujgan è stata rapita dalla terribile famiglia Yoncaci, ed è in grave pericolo. Yilmaz, con un intervento tempestivo, la salva e la ospita a casa sua per una notte. Il giorno seguente, l'ex meccanico le fa la proposta di matrimonio, ma la dottoressa, pur essendone innamorata, rifiuta.

Puntata in onda Mercoledì 21 dicembre 2022

Demir è un'anima in pena: Hunkar ha alzato un muro nei suoi confronti. Così, il ragazzo decide di tornare alla villa insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan. Gaffur è felice del loro ritorno, mentre la signora, dopo avergli elencato tutto ciò che negli anni ha fatto per il suo bene, caccia via lo Yaman. Azize, tuttavia, sarà in grado di riportare la serenità in famiglia.

Puntata in onda Giovedì 22 dicembre 2022

Mujgan, ancora scossa, sta raccontando del suo rapimento ai colleghi. Intanto, Yilmaz continua ad essere perplesso, dato che la dottoressa si è dimostrata sorprendentemente titubante quando le ha fatto la proposta di matrimonio. Nihal, invece, è in pensiero per i debiti di suo marito, Cengaver, e non crede che gli affari che ha in ballo con Demir potranno aiutarli a risollevarsi. Nel frattempo, la donna riceve la visita di suo fratello, Levent, il quale le chiede un prestito. In grande difficoltà, Nihal si rivolge a Zuleyha che, dispiaciuta, le dice che non può fare niente per aiutarla.

Puntata in onda Venerdì 23 dicembre 2022

Nihal rivela a Zuleyha di essere al corrente della love story che ebbe con Yilmaz. A quest'ultima la confessione suona come un ricatto, e non la prende per niente bene. La Altun non si fida più dell'amica. Intanto, l'ex meccanico ha preso un'importante decisione: racconterà a Mujgan che, in passato, è stato sul punto di sposare la moglie di Demir Yaman. Tuttavia, poco prima che l'Akkaya vuoti il sacco, arriva il padre della dottoressa, Behzat, che lo accusa di essere un assassino. La Hekimoglu prende le difese dell'amato, dichiarando al genitore e ai presenti che lo sposerà a breve.

Puntata in onda Sabato 24 dicembre 2022

Behzat disconosce Mujgan, perché ha dichiarato che sposerà Yilmaz. Fekeli cerca di far ragionare il nuovo arrivato, ma fallisce. Intanto, l'ex meccanico chiede a Gulten se è stata lei a scrivere la lettera rivelatrice all'Hekimoglu senior; lei nega, l'Akkaya non le crede. Zuleyha, invece, conferma di amare ancora l'ex fidanzato, e confessa a Demir che il piccolo Adnan non è suo figlio. Il signore, allora, minaccia di uccidere sia lei che il bambino che Yilmaz, nel caso in cui stesse dicendo la verità. Nel frattempo, Naime accusa un malore, e viene trasportata d'urgenza in ospedale; qui, la donna parla alla dottoressa dei trascorsi tra la Altun e l'ex meccanico. Quando l'Akkaya lo scopre, tenta di giustificarsi con Mujgan, però lei non sente ragioni: il loro rapporto sembra chiudersi definitivamente. Al capolinea anche l'amicizia tra lo Yaman e Cengaver: il primo è convinto che il secondo abbia detto in giro che sua moglie era stata fidanzata con il suo acerrimo nemico.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.