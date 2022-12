Beautiful Anticipazioni 20 dicembre 2022: Deacon in bilico. Accetterà l'alleanza con Sheila?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Deacon sarà tentato di dire di sì a Sheila e accetterà di trasferirsi momentaneamente da lei. Intanto Steffy racconterà a Finn tutta la verità su sua madre.

Sheila sa essere molto insistente e convincente. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 20 dicembre 2022, alle ore 13.45 su Canale5, Deacon sarà molto in difficoltà. Lo Sharpe accetterà l'ospitalità di Sheila e dovrà decidere se accettare o meno di allearsi con lei per riconquistare i loro figli e mettere a tacere i Forrester. Il padre di Hope è sempre più tentato dalle proposte della Carter e potrebbe essere sul punto di cedere. Intanto Steffy ribadisce a Finn quanto sia pericolosa sua madre e gli racconta, per filo e per segno, quando successo in passato tra lei e la sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Sheila insiste. Vuole che Deacon si allei con lei

Sheila è partita all'attacco. L'incontro fortuito con Deacon ha acceso una bella e luminosa lampadina nella sua testa ed è sicura che se lo Sharpe si alleasse con lei, insieme riuscirebbero a riunirsi ai loro figli. La Carter è pronta a fare di tutto pur di eliminare l'ostacolo Steffy e avvicinarsi a Finn, che è convinta le voglia molto bene. La terribile rossa non ha alcuna intenzione di lasciare la città e perdere un'ottima occasione per portare a termine i suoi piani ma Deacon non sembra facilissimo da convincere. L'uomo ha infatti molta paura di finire di nuovo in prigione.

Deacon in bilico: ecco cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful in onda il 20 dicembre 2022 vedremo Deacon accettare di trasferirsi momentaneamente a casa di Sheila. Lo Sharpe non ha altro posto in cui andare e senza soldi e visibilmente alticcio, non potrà andare da nessuna altra parte. La proposta della Carter nasconde però altri interessi. Sheila vuole a tutti i costi convincere il suo nuovo amico a darle una mano nella lotta contro i Forrester e nella conquista della fiducia dei loro figli. E nell'episodio tornerà a martellare il suo ospite, dicendogli che insieme riusciranno ad avere un futuro radioso con la loro famiglia. Questa prospettiva alletterà Deacon, che è tornato a Los Angeles proprio per questo, e comincerà a balenargli l'idea di cedere a queste richieste e di allearsi davvero con la terribile rossa, che ha terrorizzato i Forrester. Ma le dirà davvero di sì?

Beautiful Anticipazioni: Steffy racconta a Finn del suo passato con Sheila

Da quando Finn ha cacciato di casa Sheila, Steffy si sente più al sicuro. La ragazza è quasi certa che il suo compagno abbia capito quando è pericolosa sua madre e che abbia finalmente scelto la sua famiglia. Purtroppo non sa che il Finnegan continua ad avere ancora desiderio di conoscere la Carter. La bella Forrester, nella puntata del 20 dicembre 2022, approfitterà di un momento di intimità con lui per raccontargli per filo e per segno quello che è successo tra Sheila e i suoi parenti e di tutto il male che la donna ha arrecato loro. Questo racconto fugherà ogni dubbio ancora presente nella mente del dottore?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 24 dicembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.