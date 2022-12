Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 20 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Fekeli viene a sapere che Hunkar si è fatta male e corre da lei. Yilmaz, invece, dopo aver salvato ed ospitato Mujgan, le fa la proposta di matrimonio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 dicembre 2022, alle 14.10, Hunkar è caduta da cavallo. La signora sta bene, ma tutti sono molto preoccupati, compreso Fekeli. Quest'ultimo si precipita alla tenuta per andare a trovarla; tuttavia, una brutta notizia lo costringe a tornare indietro. Intanto, Mujgan è stata rapita dalla terribile famiglia Yoncaci, ed è in grave pericolo. Yilmaz, con un intervento tempestivo, la salva e la ospita a casa sua per una notte. Il giorno seguente, l'ex meccanico le fa la proposta di matrimonio, ma la dottoressa, pur essendone innamorata, rifiuta.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli corre da Hunkar!

Brutto incidente per Hunkar. Quest'ultima era a cavallo e, benché sia una cavallerizza esperta, è caduta. Tutti alla tenuta sono preoccupati per le condizioni di salute di Hunkar, anche se lei non si sente così male. Tra le persone che si sono allarmate nell'entrare a conoscenza dell'incidente c'è Fekeli. L'ex galeotto si affretta a raggiungere la villa per assicurarsi che Hunkar stia bene, ma un imprevisto lo costringe a tornare indietro...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan in pericolo!

Yilmaz stava aspettando che Mujgan si presentasse al loro appuntamento, però ha aspettato invano. La dottoressa è stata attirata con l'inganno alle cave, dove c'è un malvivente ferito. La Hekimoglu, infatti, era stata avvicinata da due loschi individui, i quali le avevano chiesto aiuto per una partoriente. Ora, il medico è ostaggio della terribile famiglia Yoncaci, ed è in grave pericolo!

Per fortuna, l'ex meccanico riesce a rintracciare Mujgan e, come un vero e proprio eroe, a portarla in salvo. Quest'ultima è ancora molto scossa: chissà che cosa le sarebbe successo se l'Akkaya non l'avesse trovata? I suoi rapitori davano l'impressione di essere delle persone davvero spietate. Notando quanto sia rimasta sconvolta dall'accaduto, l'imprenditore ospita per una notte la Hekimoglu alla tenuta e poi la sorprende con una proposta di matrimonio. Yilmaz è certo che riceverà una risposta affermativa, però si sbaglia: la pediatra gli rifila una secco "no"!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 24 dicembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.