Un Altro Domani Anticipazioni 20 dicembre 2022: Ines sotto accusa!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 20 dicembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Ines dovrà affrontare Ventura e le conseguenze delle sue azioni. Purtroppo il marito non sarà l'unico ad avercela con Lei!

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia deve prendere una decisione definitiva

Julia ed Elena continuano a litigare per la mancata consegna dei mobili al distributore. Julia sa che la situazione è diventata troppo tesa e deve trovare una soluzione se vuole salvare la loro amicizia. Da parte sua, Erik ha preso la decisione di lasciare la città perché crede di essere un ostacolo per Tirso ma la confessione di Riberio è destinata a cambiare le cose.

Un Altro Domani Anticipazioni: Victor cerca il confronto con Carmen

La decisione di Carmen di lasciare la Colonia al più presto sembra ormai irrevocabile, del resto questa scelta ha portato alla definitiva rottura del suo fidanzamento con Victor, la ragazza dunque non ha davvero più nulla che la lega a Rio Muni. Il figlio di Ventura sta soffrendo molto, non ha preso affatto bene infatti la repentina chiusura di Carmen, anzi, è furioso e decide di affrontarla. Anticipazioni rivelano che il confronto sarà duro al punto che Victor sarà costretto a pentirsi amaramente di averlo desiderato!

Ines viene scoperta, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 20 dicembre 2022

Ines è sotto accusa dopo che Alicia ha rivelato di aver trovato nascosti in libreria soldi e documenti sottratti di recente a Ventura. La ragazza ha così scagionato il povero Angel, nel mirino dopo il furto, e fatto ricadere ogni colpa su Ines. Ora la donna dovrà vedersela con il perfido marito ma secondo anticipazioni la punizione più grande potrebbe in realtà venire proprio da Angel: il giovane, scoperte le infami accuse mosse dall'amante nei sui confronti e incapace di comprendendone il motivo, finirà per abbandonarla al suo destino?

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45