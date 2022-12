Beautiful Anticipazioni dal 19 al 24 dicembre 2022: Sheila insiste per allearsi con Deacon mentre Quinn deve lasciare Carter!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 19 al 24 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 19 dicembre 2022

Hope continua a difendere la sua decisione di ricucire il rapporto con Deacon anche se Brooke e Liam tentano di convincerla a tenerlo lontano da lei. Lo Sharpe è un uomo pericoloso e potrebbe farle del male, come è già successo. La piccola Logan vuole però fare le sue scelte senza ulteriori intromissioni e non permetterà neanche a suo marito di mettersi in mezzo.

Puntata in onda Martedì 20 dicembre 2022

Steffy ribadisce a Finn della pericolosità di Sheila e per convincerlo ulteriormente di quello che sta dicendo, gli racconta tutta la storia del terribile rapporto tra la Carter e la sua famiglia. Intanto Sheila, dopo aver incontrato Deacon a Il Giardino e aver iniziato a proporgli un'alleanza, lo invita a stare da lei. Lo Sharpe decide di accettare di trasferirsi nel suo appartamento, visto che attualmente non può permettersi un altro alloggio. La terribile rossa ne approfitta per tornare sull'argomento e unire le forze per sconfiggere i Forrester e riunirsi ai loro figli.

Puntata in onda Mercoledì 21 dicembre 2022

Deacon continua a negare a Sheila il suo appoggio ed è convinto che riuscirà a convincere Hope a farlo entrare nella sua vita, nonostante le ritrosie della sua famiglia. Si presenta quindi alla Forrester dove cerca di spingere sua figlia a dargli un'occasione, quella di cui hanno parlato in passato. La Logan è molto combattuta ma all'improvviso nell'ufficio si presenta Liam, che caccia in malo modo lo Sharpe minacciando di chiamare la sicurezza. Intanto Thomas è pronto a lasciare il suo vecchio appartamento per trasferirsi nella sua nuova casa. Prima di andarsene propone a Paris di affittare la sua casetta e di prendere quindi il suo posto. Purtroppo le cose non vanno come sperato e il Forrester riceve la brutta notizia che l'acquisto del suo nuovo immobile è sfumato. Non potrà quindi fare il trasloco.

Puntata in onda Giovedì 22 dicembre 2022

Deacon è molto deluso dalla reazione di Liam ma anche da quella di Hope, che non si è opposta alla sua cacciata. Lo Sharpe si confida con Sheila, che ancora insiste per allearsi, e le rivela di aver intenzione di mollare la presa su sua figlia e le dice che forse sarebbe meglio lo facesse pure lei. Ma la Carter non ha intenzione di cambiare idea e giura che riuscirà a mettere Steffy e i Forrester ko. Ridge intanto decide di parlare con Quinn e Carter separatamente. Il Forrester dirà a entrambi che stanno facendo un grosso errore e non avrebbero mai dovuto “accontentare” i desideri di Eric, chiaramente sbagliati. Avrebbero dovuto ragionare meglio sul da farsi.

Puntata in onda Venerdì 23 dicembre 2022

Eric è bersagliato da ogni parte. Ridge ha chiaramente detto di volere Quinn fuori dalla Villa e pure Katie è convinta che la scelta del Forrester sia sbagliata. Ed è proprio la Logan a tornare sull'argomento con il Forrester senior. La sorella di Brooke rivela al suo amico che ritiene assurdo che lui abbia proposto alla moglie di andare a letto con Carter e si chiede se dietro a questa decisione non ci sia ben altro che la paura di rimanere solo. Eric ha davvero deciso di lasciare Quinn tra le braccia di un altro? Non sarà che per caso non si fida più di lei ed è per questo che non riesce ad avere delle pulsioni verso la sua consorte? Eric è costretto a ragionarci sopra e poco dopo prenderà una decisione inaspettata. Intanto Thomas deve comunicare a Paris che non potrà lasciare il suo appartamento ma la convince comunque a rimare da lui e a diventare la sua coinquilina.

Puntata in onda Sabato 24 dicembre 2022

L'insistenza di Ridge e l'ultima chiacchierata con Katie hanno convinto Eric a chiedere a Quinn di chiudere con Carter. La Fuller ha deciso di accontentarlo e quando Ridge si presenterà ancora una volta dal padre, lui gli potrà dire di aver già preso provvedimenti. Gli rivelerà che sua moglie in quel momento è a casa del Walton per comunicargli che tra loro è finita.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.