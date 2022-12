Un Altro Domani Anticipazioni dal 19 al 23 dicembre 2022: Qualcuno vuole uccidere Ines!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 19 al 23 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 19 al 23 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 19 dicembre 2022

Julia sta cercando di risolvere i suoi problemi con la bottega e con Elena, ma si ritrova a dover prendere una scelta scomoda. Anche Tirso e Sergio hanno una piccola discussione. Nel passato, invece, Carmen è pronta a partire, però sta ancora riflettendo sulla difficile decisione presa. Intanto, qualcuno prova ad ostacolarla. Victor, invece, si ubriaca e perde il controllo; Kiros, che passava casualmente da quelle parti, gli presta soccorso.

Puntata in onda Martedì 20 dicembre 2022

Ventura mette Ines alle strette: la donna è chiamata ad assumersi la responsabilità delle sue azioni passate. Poco dopo arriva Angel a farle visita. Intanto, Carmen ha un chiarimento con Kiros. La giovane ammette di averlo respinto soltanto per proteggerlo. In un secondo momento, la Villanueva decide di rimandare la sua partenza.

Puntata in onda Mercoledì 21 dicembre 2022

Ribero, Cloe ed Erik si sono chiariti, ed ora quest'ultimo ha deciso di restare da Tirso. Intanto, Julia comunica a Diana e al suo team di aver licenziato Elena per il clima che si era venuto a creare tra di loro; i dipendenti della bottega non la prendono bene. Nel passato, invece, Ines chiede ad Enoa di sorvegliare Patricia, perché certa che il suo malessere sia causato da lei. Nel frattempo, Angel confessa ad Alicia di aver troncato con la donna.

Puntata in onda Giovedì 22 dicembre 2022

Francisco sta provando a far riappacificare Carmen e Victor, ma senza successo. Nel presente, invece, mentre Elena sta cercando - invano - un nuovo lavoro, Julia affida tutti quei compiti che svolgeva lei a Sergio. Intanto, in paese arriva la mamma di Erik, Olga, che vorrebbe recuperare il rapporto con il figlio. Erik, però, non ne vuole sapere di lei, ed in più accusa Tirso di averlo pugnalato alle spalle.

Puntata in onda Venerdì 23 dicembre 2022

Enoa convince Carmen ad avere un confronto con Victor. Nel mentre, quest'ultimo, sentendosi profondamente solo, si sfoga proprio con la domestica, parlandole di tutte le sue insicurezze. Enoa, intanto, si sta prendendo cura di Ines, che è sempre più debilitata. La donna, infatti, si rifiuta di mangiare, certa che qualcuno la stia avvelenando. Nel frattempo, Patricia sta provando a scoprire se il tenente Serralvo sia coinvolto nella questione della perquisizione. Tuttavia, in seguito ai sospetti espressi dalla Guardia Coloniale, la mamma di Angel inizia ad indagare tra gli operai per capire chi abbia fatto la spia sulle armi nascoste in fabbrica.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.