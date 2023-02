Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 2 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 2 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 febbraio 2023 - vedremo che la questione Hope e Deacon non sarà l'unica a preoccupare i Forrester. Anche Finn ricomincerà a voler sapere qualcosa in più sul suo passato e purtroppo per Steffy e la sua famiglia, troverà l'occasione adatta per scoprire chi sia il suo vero padre. Il ragazzo, incontrata Sheila a Il Giardino, cercherà di farsi rivelare da lei chi sia il suo papà biologico. Il dottore ignora che la verità sulla sua nascita sia più complicata di quello che sembra. Jack, l'uomo che lo ha cresciuto, non è stato sincero con lui e continuerà a non esserlo ancora per un po', in accordo con la Carter, che mentirà a suo figlio e proteggerà un segreto che ormai va avanti da diversi anni. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 2 febbraio 2023 - Zuleyha e Gulten sono di nuovo faccia a faccia. La giovane aveva accusato l'inserviente di averla tradita per l'ennesima volta, non spedendo la lettera d'addio che aveva scritto all'ex fidanzato come le aveva richiesto. In un secondo momento, la Altun ha scoperto che a Cukurova spesso la posta, a causa di qualche disguido, viene consegnata in ritardo; pertanto, ha cominciato a credere che, quando le giurava di non averle disobbedito con le lacrime agli occhi, Gulten fosse sincera, e si è vista costretta a chiederle scusa. Quest'ultima, d'altra parte, l'ha respinta. Ora, invece, le due sembrano finalmente pronte a riappacificarsi una volta per tutte... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 2 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 2 febbraio 2023 - vedremo che ultimamente Sergio non sembra aver giocato bene le sue carte con Julia: prima si è fatto sorprendere a leggere il diario di sua nonna, poi le ha organizzato una festa non desiderata, messo alle strette è arrivato addirittura a rinfacciarle di aver salvato il laboratorio. La coppia ha finito per capitolare e nella puntata in onda sarà la stessa Julia ad ammetterlo confessandolo all'amica Elena. Insomma tra lei e Sergio è davvero finita! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023.