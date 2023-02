Beautiful Anticipazioni 2 febbraio 2023: Finn interroga Sheila. Vuole sapere chi è il suo vero padre!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Finn chiederà a Sheila di rivelargli la verità sul suo padre biologico ma la Carter, in accordo con Jack, fingerà di non sapere nulla.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 2 febbraio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, vedremo che la questione Hope e Deacon non sarà l'unica a preoccupare i Forrester. Anche Finn ricomincerà a voler sapere qualcosa in più sul suo passato e purtroppo per Steffy e la sua famiglia, troverà l'occasione adatta per scoprire chi sia il suo vero padre. Il ragazzo, incontrata Sheila a Il Giardino, cercherà di farsi rivelare da lei chi sia il suo papà biologico. Il dottore ignora che la verità sulla sua nascita sia più complicata di quello che sembra. Jack, l'uomo che lo ha cresciuto, non è stato sincero con lui e continuerà a non esserlo ancora per un po', in accordo con la Carter, che mentirà a suo figlio e proteggerà un segreto che ormai va avanti da diversi anni.

Anticipazioni Beautiful: Sheila e Jack nascondono la verità a Finn

Steffy è spaventata da una richiesta di Finn e spera che suo marito, dopo il pranzo a Il Giardino, si chiarisca le idee e alla fine le dia ragione. Il bel dottore ha rivelato alla moglie di avere il desiderio di scoprire chi sia il suo padre biologico e la Forrester ha subito pensato che il suo amato consorte volesse chiedere direttamente a Sheila di confessare questa verità, per lungo tempo tenuta nascosta. Ed effettivamente a Finnegan non dispiacerebbe poter parlare con sua madre della sua nascita e di chi lo ha messo al mondo. Ma questo è praticamente impossibile, visto l'odio che i Forrester provano per la Carter. Finn sarà quindi costretto a lasciare l'ufficio di Steffy e dovrà riflettere su quanto la sua mogliettina gli avrà appena proposto: assoldare un investigatore per scoprire tutto. Il medico non sa che molto presto scoprirà tutto quello che dovrebbe sapere. A Il Giardino infatti Sheila e Jack, che noi sappiamo essere il vero padre di Finn, staranno amabilmente parlando del loro figlio e del segreto che per anni hanno saputo mantenere. La loro conversazione sarà interrotta dall'arrivo dell'oggetto della loro discussione.

Finn chiede a Sheila chi è il suo vero padre: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 2 febbraio 2023

Jack ringrazierà Sheila per aver mantenuto il loro segreto. Il Finnegan è a Il Giardino proprio per parlare con la sua ex amante e dirle che ancora, e non si sa per quanto tempo ancora, dovranno tenere la bocca chiusa sulla loro relazione. Ma la conversazione tra i due verrà interrotta da Finn. Il ragazzo arriverà al ristorante e si renderà conto di essere un buona compagnia. Mentre Jack si nasconderà, la Carter si farà vedere dal figlio e si avvicinerà a lui per salutarlo. Il dottore coglierà l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e le chiederà a bruciapelo di rivelargli chi è il suo vero padre. Questa domanda, arrivata all'improvviso farà rabbrividire sia la rossa che il Finnegan senior, che ascolterà tutto, tenendosi in disparte.

Beautiful Anticipazioni: Finn vuole la verità ma Sheila non dirà nulla

Finn continuerà a interrogare la donna senza sosta come Hope proseguirà nel voler convincere la sua famiglia ad accettare Deacon. I due ragazzi, accomunati da un'infanzia piuttosto turbolenta a causa dei loro genitori, cercheranno in ogni modo di ottenere quello che vogliono. Ma purtroppo con qualche difficoltà. Sheila, in accordo con Jack, tergiverserà e racconterà di non essere certa di chi sia il padre di suo figlio mentre Liam, Brooke e Ridge continueranno a guardare con disprezzo lo Sharpe, aspettando una sua mossa falsa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.