Terra Amara Anticipazioni dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023: Ercument stupra Gulten, e Yilmaz lo ammazza!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 30 gennaio 2023

Zuleyha capisce che probabilmente la lettera che ha fatto spedire da Gulten per Yilmaz non è arrivata a destinazione non a causa della domestica, bensì di un disguido postale. La giovane vuole scusarsi con Gulten, la quale, però, reagisce in un modo inaspettato.

Puntata in onda Martedì 31 gennaio 2023

In uno dei villaggi di Cukurova, si festeggia il matrimonio del figlio del capo. Gaffur coglie l'occasione per riconquistare la fiducia di Saniye, la quale gli chiede di giurare sul libro sacro di non aver avuto una relazione extraconiugale con Seher. Intanto, Yilmaz e Mujgan stanno discutendo sull'abito che quest'ultima ha scelto per l'evento: secondo lui è più adatto ad una festa che a delle nozze.

Puntata in onda Mercoledì 1° febbraio 2023

Hunkar e Fekeli partecipano al matrimonio del villaggio come ospiti d'onore; tuttavia, in un secondo momento, il capo del villaggio chiede proprio a loro di fare da testimoni di nozze per il figlio. Intanto, Cetin e Gulten sembrano piuttosto in sintonia, anche se il loro feeling potrebbe essere ostacolato dalle mire di un altro uomo: Ercument, il quale si è presentato alla festa, e guarda la domestica con bramosia.

Puntata in onda Giovedì 2 febbraio 2023

Gaffur, pentitosi di aver tradito Saniye, porta un gallo in moschea per espiare i suoi peccati. Intanto, Fekeli chiede ad Hunkar un appuntamento, e Demir, che ha origliato la conversazione, si presenta a sorpresa. L'uomo rivela a madre e figlio che Hatip sta tentanto di peggiorare i rapporti tra lo Yaman e Yilmaz: i suoi scagnozzi, fingendosi uomini del marito di Zuleyha, hanno provato a cacciare i braccianti dalle baracche. Quest'ultima, invece, si riappacifica finalmente con Gulten.

Puntata in onda Venerdì 3 febbraio 2023

In occasione di una riunione della camera di commercio di Adana, Yilmaz accusa Hatip di essere scorretto e, con il supporto degli altri membri, l'uomo viene allontanato dal consiglio. Intanto, l'ex meccanico scopre che, come sospettava, è stata Gulten ha scrivere la lettera al padre di Mujgan, informandolo del fatto che la figlia stesse per sposare un assassino. La domestica, invece, è fuori per una commissione, e viene avvicinata da Ercument.

Puntate in onda Sabato 4 febbraio 2023

Ep. 1 Ercument, con la scusa di aver bisogno che Gulten l'accompagni da una parte, approfitta del posto isolato per violentarla. Yilmaz la sta cercando per parlarle della lettera che ha scritto al padre di Mujgan, la trova, ma ormai è troppo tardi. Inizia una colluttazione con il cugino di Demir, che spara all'ex meccanico. L'Akkaya, prima di perdere i sensi, lo colpisce in testa più volte con un sasso.

Ep. 2 Hunkar non perde tempo: l'onore di Gulten, che ha appena subito un'aggressione sessuale, deve essere salvato. La donna accompagna la domestica a casa, e le fa un bagno. Dopodiché, Hunkar rassicura Gulten che nessuno verrà mai a sapere che cosa le è successo. La signora, inoltre, racconta a Saniye che la cognata si trova in quello stato psicologico perché Yilmaz l'ha picchiata dopo aver scoperto che era stata lei a scrivere la lettera al padre di Mujgan.

Ep. 3 Saniye non sa che Gulten è stata violentata, e, benché stia provando a consolarla, non ci riesce. Intanto, Yilmaz, ferito da Ercument, viene curato a casa sua da Sabahattin. Fekeli ed Hunkar, invece, s'incontrano per stabilire in che modo nascondere a tutti, a parte a Demir, quanto accaduto: entrambi vogliono salvare l'onore delle famiglie, ed in particolar modo quello della povera domestica. Quando la donna racconta al figlio quello che è successo, sconvolto, lo Yaman non porta Zuleyha al consueto incontro con il piccolo Adnan.

Ep. 4 Zuleyha, furiosa, si dirige in ospedale per affrontare Mujgan: vuole sapere per quale motivo non si sia ancora sposata. La giovane, infatti, non potrà ricongiungersi con il piccolo Adnan fino a quando Yilmaz e la dottoressa non saranno marito e moglie. Nonostante Demir provi a tranquillizzarla, la Altun fa una scenata in piena regola, tanto da attirare le attenzioni tutte su di sé, e tanto da arrivare a perdere i sensi.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.