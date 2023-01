Beautiful Anticipazioni dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023: Finn vuole conoscere il suo vero padre. Jack crolla e confessa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 30 gennaio 2023

Dopo il duro confronto con Ridge, Brooke tenterà di riportare Hope sulla retta via. La Logan pregherà sua figlia di ragionare bene sui suoi desideri e le dirà che far rientrare lo Sharpe nella sua vita non è per nulla una buona idea. Brooke si dirà molto preoccupata sia per lei che per tutta la loro famiglia. Intanto alla Forrester, Ridge racconterà a Steffy quanto successo a casa sua. Padre e figlia saranno in ansia per i bambini; con Sheila e Deacon in giro, tutti sono in pericolo e bisognerà intervenire al più presto.

Puntata in onda Martedì 31 gennaio 2023

Ridge chiederà a Justin di pedinare Deacon e di controllare tutte le sue mosse. L'obiettivo del Forrester sarà quello di scoprire cosa stia combinando il criminale e se davvero abbia una relazione con Sheila. Hope continuerà a ribadire di voler ricucire il rapporto con suo padre costi quel che costi, anche se questo vorrà dire lasciare lo chalet. La ragazza sarà pronta a parlarne con Liam, appena tornato da un viaggio d'affari. Brooke intanto raggiungerà Ridge e Steffy e dirà loro di essere molto in ansia. Teme infatti che questa situazione possa creare problemi nel matrimonio tra sua figlia e lo Spencer.

Puntata in onda Mercoledì 1° febbraio 2023

Hope racconterà quanto successo a Liam e gli dirà di aver imposto un aut aut a sua madre. Liam non ne sarà per nulla contento e cercherà di far ragionare sua moglie. Lei sarà però totalmente convinta a procedere come sta già facendo. Intanto alla Forrester, Finn raggiungerà Steffy per pranzare con lei ma la ragazza sarà impegnata. Il dottore le rivelerà di essere ancora piuttosto scosso dall'incontro con Sheila e Deacon e le confesserà di avere il desiderio di scoprire chi sia il suo padre biologico. Ironia della sorte, il ragazzo – arrivato a Il Giardino, per pranzare da solo – vi troverà Sheila.

Puntata in onda Giovedì 2 febbraio 2023

Finnegan approfitterà dell'incontro con Sheila per chiederle informazioni su suo padre. La raggiungerà quindi al tavolo e comincerà a farle delle domande. La Carter cercherà di non dargli alcuna informazione, in accordo con Jack, che li ascolterà nascosto tra i tavoli del ristorante e deciso a non farsi scoprire. Una volta che la conversazione tra suo figlio e Sheila sarà finita, tornerà dalla sua ex amante per sapere come sia andata e cosa si siano detti.

Puntata in onda Venerdì 3 febbraio 2023

Brooke tornerà da Eric per parlare ancora di lui e di Donna. La Logan gli ribadirà di essere certa che sua sorella sia la persona giusta per il Forrester e ne hanno avuto le prove. Lo stilista però continuerà a voler salvare il suo matrimonio. Intanto Carter sorprenderà Quinn pensierosa in ufficio. Il Walton si accerterà che la sua ex amante stia bene e che le cose con Eric stiano andando bene. La Fuller gli farà capire che purtroppo ci sono ancora problemi ma di avere ancora speranza che le cose si sistemino. Carter le dirà di essere stato informato di suo marito e di Donna e lei, stupita, gli confesserà di essersi fatta un esame di coscienza e di aver capito di non essersi comportata nel modo più giusto né con suo marito né con lui.

Puntata in onda Sabato 4 febbraio 2023

Finn tornerà a casa da Steffy e le rivelerà di aver incontrato Sheila e di averle chiesto chi sia il suo padre naturale. La Forrester non ne sarà per nulla contenta e tornerà a chiedere al marito di essere prudente. Lui le prometterà di stare attento e le confesserà di sentirsi in colpa. I suoi genitori sono stati sempre meravigliosi e ora che lui vuole sapere la verità sulla sua nascita, sente di tradirli in qualche modo. La Forrester lo rincuorerà; Jack e Li capiranno come si sente. Intanto Sheila consiglierà a Jack di rivelare a Finn che è lui il suo padre naturale e di farlo al più presto, prima che il ragazzo lo scopra da solo. Intanto Quinn chiederà ancora perdono a Eric e gli dirà di aver capito di essere stata lei la causa del loro allontanamento. Le sue parole toccheranno il Forrester nel profondo.

Alla Forrester Creations Zende è sempre più innamorato e sarà felice che Hope abbia scelto Paris per presentare la prima parte della sua collezione. Il ragazzo sembrerà sempre più preso dalla sua fidanzata, tanto che vorrà fare ancora più sul serio. Per questo si recherà da Quinn, per chiederle di disegnare un anello da regalare a Paris. Thomas non riuscirà a nascondere la sua gelosia, soprattutto dopo aver capito che suo cugino vuole andare a vivere con la sua ragazza. Intanto, mentre Steffy e Finn continueranno a riflettere se andare avanti o meno con la ricerca del padre biologico di Finnegan, Jack rivelerà a Li di sapere e di aver sempre saputo chi sia il vero padre del loro bambino. Preso tutto il coraggio, le confesserà di essere lui.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.