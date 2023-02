Un Altro Domani Anticipazioni 2 febbraio 2023: Julia e Sergio, è finita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda 2 febbraio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia confesserà a Elena di non amare più Sergio. Tra i due è davvero finita!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 2 febbraio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Elena porta Julia a fare una passeggiata, ma l'amica le rivela di non essere più innamorata di Sergio e prende la decisione di lasciarlo.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen pretende la verità da Kiros

Carmen non riesce a comprendere e giustificare l'improvviso cambio di rotta di Kiros e così cerca di estorcergli il motivo per cui lui non si sente più pronto a fuggire insieme a lei, ma poiché lui è reticente, convoca Mabale per parlarne insieme. Un misterioso regalo di Mario fornirà a Julia la chiave per fugare le sue perplessità e curiosità su sua nonna e anche su come comportarsi con Sergio. Nel frattempo, Cloe è convinta di voler lasciare Erik ma continua a rimandare, soprattutto dopo la richiesta del giovane capisce di non poterlo proprio lasciare solo!

Un Altro Domani Anticipazioni: Maria e Ribero sono di nuovo rivali

Cloe sta aspettando solo il momento giusto per lasciare Erik, Maria e Ribero lo sanno, la confidenza dell'amica li ha trasformati nuovamente in rivali. Le speranze ormai sopite di un ritorno di fiamma per Ribero e di un eventuale interesse nei confronti di Maria, si riaccendono improvvisamente. Ribero e Maria sono di nuovo uno contro l'altro pronti a conquistare il cuore di Cloe. Nel frattempo Carmen si sente messa alle strette da Patricia che dopo la rottura con Victor insiste affinché la ragazza trovi un nuovo marito.

Julia confessa a Elena di non amare piu Sergio, nella Puntata di Un Altro Domani del 2 febbraio 2023

Ultimamente Sergio non sembra aver giocato bene le sue carte con Julia: prima si è fatto sorprendere a leggere il diario di sua nonna, poi le ha organizzato una festa non desiderata, messo alle strette è arrivato addirittura a rinfacciarle di aver salvato il laboratorio. La coppia ha finito per capitolare e nella puntata in onda sarà la stessa Julia ad ammetterlo confessandolo all'amica Elena. Insomma tra lei e Sergio è davvero finita!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45