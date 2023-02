Terra Amara Anticipazioni 2 febbraio 2023: Demir becca Fekeli ed Hunkar insieme!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 2 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Gaffur deve espiare i suoi peccati. Demir, invece, sorprende Fekeli ed Hunkar. Nel frattempo, Zuleyha e Gulten fanno pace...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 febbraio 2023, alle 14.10, Gaffur, pentito , porta un gallo in moschea per espiare i suoi peccati. Intanto, Fekeli chiede ad Hunkar un appuntamento, e Demir, che ha origliato la conversazione, si presenta a sorpresa all'incontro. L'uomo rivela a madre e figlio che Hatip sta tentando di peggiorare i rapporti tra lo Yaman e Yilmaz: i suoi scagnozzi, fingendosi uomini del marito di Zuleyha, hanno provato a cacciare i braccianti dalle baracche. Quest'ultima, invece, si riappacifica finalmente con Gulten.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur teme il peggio!

Gaffur ha dato avvio ad una relazione extra-coniugale segreta con Seher. Saniye lo sospetta, ma non ne ha la certezza. La cuoca, infatti, li ha sorpresi in più di un'occasione a scambiarsi delle occhiate d'intesa, o, peggio, a ridere di gusto insieme. Inoltre, Fadik l'ha spiazzata con una rivelazione: lei stessa ha visto Gaffur e la domestica nel granaio. Saniye è andata su tutte le furie. Il marito, però, smentisce categoricamente di esserle stato infedele. La moglie, allora, gli ha chiesto di giurare sul libro sacro di non averla tradita con Seher, e lui, pur di ottenere il suo perdono, lo ha fatto. Ora, Gaffur, consapevole di aver mentito spudoratamente, per espiare i suoi peccati, porta un gallo in moschea.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli mette in guardia Hunkar e Demir!

Fekeli ha urgentemente bisogno di parlare con Hunkar, pertanto le chiede un'incontro. La donna accetta. Ad origliare la loro conversazione privata, però, c'era Demir, il quale, furibondo, segue Hunkar. Lo Yaman si presenta a sorpresa al loro appuntamento, e l'ex galeotto coglie l'occasione per informarlo su quanto sta accadendo alle sue spalle. Hatip ha inviato degli scagnozzi alle baracche per cacciare via i braccianti, ma questi ultimi si sono spacciati per i tirapiedi dell'imprenditore! Chiaramente, il suo intento è di mettere ancora più zizzania tra Demir e Yilmaz...

Zuleyha e Gulten si riconciliano, nelle Anticipazioni del 2 febbraio 2023 di Terra Amara

Zuleyha e Gulten sono di nuovo faccia a faccia. La giovane aveva accusato l'inserviente di averla tradita per l'ennesima volta, non spedendo la lettera d'addio che aveva scritto all'ex fidanzato come le aveva richiesto. In un secondo momento, la Altun ha scoperto che a Cukurova spesso la posta, a causa di qualche disguido, viene consegnata in ritardo; pertanto, ha cominciato a credere che, quando le giurava di non averle disobbedito con le lacrime agli occhi, Gulten fosse sincera, e si è vista costretta a chiederle scusa. Quest'ultima, d'altra parte, l'ha respinta. Ora, invece, le due sembrano finalmente pronte a riappacificarsi una volta per tutte...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.