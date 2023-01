Un Altro Domani Anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023: Julia e Carmen s'incontrano!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 su Canale 5. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 30 gennaio 2023

Carmen appare in sogno a Julia, la quale, il giorno seguente, lo racconta a Mario. Intanto, Sergio ed Elena stanno organizzando la festa di compleanno di Julia, ma lei, scoperta per caso la sorpresa, chiede al fidanzato di annullare tutto.

Puntata in onda Martedì 31 gennaio 2023

Cloe ha deciso: lascerà Erik. Tuttavia, nel momento in cui arriva in albergo per comunicarglielo, accade qualcosa d'inatteso.

Puntata in onda Mercoledì 1° febbraio 2023

Cloe è determinata a chiudere la sua relazione amorosa con Erik, però capisce che non sia il momento adatto quando lui le chiede di accompagnarlo a far visita al padre in carcere.

Puntata in onda Giovedì 2 febbraio 2023

Carmen sta provando a convincere Kiros a rivelarle il perché lui non voglia più fuggire con lei, ma, dato che l'operaio è piuttosto reticente, convoca Mabale per parlarne con lui. La giovane non sa che Kiros è stato minacciato con un biglietto anonimo. A Robledillo, invece, Julia non è più convinta dei sentimenti che prova per Sergio, e continua a cercare Carmen in sogno affinché lei le suggerisca una soluzione al suo problema.

Puntata in onda Venerdì 3 febbraio 2023

Julia è ancora alla ricerca di una risposta ai suoi dubbi, ma un misterioso regalo di Mario le dà la soluzione al problema. Intanto, Cloe continua a voler mettere un punto alla love story con Erik, però preferisce aspettare per non rovinare il suo umore, ora che sta finalmente per rivedere suo padre.

