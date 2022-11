Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 15 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 novembre 2022.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 novembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 novembre 2022 - Carter e Quinn sono disorientati. I due non sanno come comportarsi davanti alla richiesta assurda di Eric e non vogliono cedere a questa provocazione. Quinn soprattutto non ha intenzione di tradire nuovamente il marito ma lui sembra talmente deciso da far paura. Sia la Fuller che il Walton decidono dunque di soprassedere almeno sino a quando non avranno capito cosa il Forrester intende davvero fare. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 novembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 15 novembre 2022 - dopo che Sermin ha tentato di metterla in cattiva luce con Hunkar, Zuleyha, incredibilmente, decide di farle una confidenza. L'ex sarta confessa alla bionda di avere intenzione di partire per Istanbul con il piccolo Adnan. Sermin, la quale non è in grado di tenere la bocca cucita, ed è impaziente di sbarazzarsi della Altun, corre da Demir. Sermin, così, mette il cugino al corrente del piano segreto della sua adorata consorte... All'imbarco, però, il giovane trova soltanto Yilmaz, pronto a partire per un viaggio d'affari. Dov'è la moglie? Non c'è. La Altun, che è a casa di Cengaver e Nihal, non ha fatto altro che tendere una trappola a Demir: voleva testare la fiducia che lui ripone in lei. Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 15 novembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 15 novembre 2022 - in Africa, Carmen cerca di convincere Victor a far rientrare finalmente Kiros al lavoro, ma il fidanzato è davvero irremovibile. Nonostante il No secco, Carmen non si lascia scoraggiare e inizia davvero a "bussare a tutte le porte" per ottenere clemenza per Kiros. Ma mentre la giovane, assalita dai sensi di colpa, continua a darsi da fare per farlo riassumere, Kiros le dice di non andare avanti perché non ha intenzione di tornare i falegnameria: il suo desiderio è allontanarsi per sempre da lei e smettere di soffrire! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

