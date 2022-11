Terra Amara Anticipazioni 15 novembre 2022: Demir cade nel tranello di Zuleyha...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 15 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir corre in aeroporto, dove è convinto di trovare Zuleyha, pronta alla fuga, e invece...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 novembre 2022, alle 14.10, Zuleyha confessa a Sermin che sta per fuggire con Adnan. Quando la bionda lo riporta a Demir, quest'ultimo corre in aeroporto... ma la moglie non c'è. La Altun voleva soltanto testare la fiducia che lo Yaman ripone in lei. Intanto, Yilmaz offre un'incredibile cifra per aggiudicarsi all'asta un cuscino ricamato a mano da Zuleyha...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha fa una confessione a Sermin...

Dopo che Sermin ha tentato di metterla in cattiva luce con Hunkar, Zuleyha, incredibilmente, decide di farle una confidenza. L'ex sarta confessa alla bionda di avere intenzione di partire per Istanbul con il piccolo Adnan. Sermin, la quale non è in grado di tenere la bocca cucita, ed è impaziente di sbarazzarsi della Altun, corre da Demir. Sermin, così, mette il cugino al corrente del piano segreto della sua adorata consorte...

Zuleyha mette Demir alla prova, nelle Anticipazioni del 15 novembre 2022 di Terra Amara

Nel momento in cui lo Yaman viene a sapere che Zuleyha vuole tentare nuovamente la fuga con il loro bambino, si dirige in tutta fretta all'aeroporto. All'imbarco, però, il giovane trova soltanto Yilmaz, pronto a partire per un viaggio d'affari. Dov'è la moglie? Non c'è. La Altun, che è a casa di Cengaver e Nihal, non ha fatto altro che tendere una trappola a Demir: voleva testare la fiducia che lui ripone in lei.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz dà prova del suo amore eterno per Zuleyha...

Fekeli si presenta ad una raccolta di fondi organizzata dalla fondazione di Hunkar. In questa occasione, all'asta c'è anche un cuscino particolare. Si tratta di un guanciale ricamato a mano proprio dalla protagonista, che, di tanto in tanto, si diletta ancora a cucire. Quando l'ex meccanico lo scopre, fa di tutto per aggiudicarselo. L'Akkaya fa dunque un offerta da capogiro.

