Beautiful Anticipazioni 15 novembre 2022: Quinn non vuole una relazione aperta ma Eric insiste!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Eric insiste affinché sua moglie vada a letto con Carter ma lei e il Walton vogliono soprassedere.

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 15 novembre 2022 su Canale5, alle ore 13.45. Le Anticipazioni della Soap americana – che ci fa compagnia dal lunedì al sabato – Carter e Quinn sono disorientati. I due non sanno come comportarsi davanti alla richiesta assurda di Eric e non vogliono cedere a questa provocazione. Quinn soprattutto non ha intenzione di tradire nuovamente il marito ma lui sembra talmente deciso da far paura. Sia la Fuller che il Walton decidono dunque di soprassedere almeno sino a quando non avranno capito cosa il Forrester intende davvero fare.

Beautiful Anticipazioni 15 novembre 2022: Una cena romantica andata male

Quinn è incredula e non può credere alle sue orecchie. Eric ha deciso di farla andare a letto con Carter. La cena romantica organizzata per lei a Villa Forrester, ha riservato delle grandi sorprese. Il Forrester ha chiamato a casa sua il Walton e ha spiegato sia a sua moglie che al suo avvocato, la sua intenzione di cominciare un matrimonio aperto. Consapevole della sua impotenza, Eric non vuole che la sua amata consorte soffra per questa situazione, non dopo aver scoperto che lei è disposta a rinunciare al sesso per amor suo. La soluzione che ha trovato, è per lui la migliore e nessuno riuscirà a fargli cambiare idea.

Anticipazioni Beautiful Puntata 15 novembre 2022: Quinn e Carter sconvolti da Eric

Eric vuole che Quinn faccia sesso con Carter. Il Forrester ha dichiarato a sua moglie e al suo ex amante di aver deciso di lasciarli consumare la loro passione, in modo tale che Quinn non debba rinunciare per sempre al sesso. Lui è impotente e non potrà soddisfare sua moglie. Non volendola vedere infelice e consapevole della sua intenzione di sacrificarsi per lui, ha pensato a una soluzione che potrebbe accontentare tutti. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 15 novembre 2022, Quinn cercherà di far ragionare suo marito.

Quinn e Carter accontenteranno Eric? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 novembre 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 15 novembre 2022, Quinn e Carter saranno in grande difficoltà. Per loro e per il loro amore, le cose hanno preso una strana piega. Eric dopo aver deciso di dare una seconda opportunità alla moglie, costringendola – ovviamente – ad abbandonare il suo amante, ha fatto un dietrofront incredibile. Ora non solo sembra aver perdonato Quinn ma la spinge addirittura ad andare a letto con il Walton. I due ex amanti si troveranno a fare i conti con qualcosa di surreale.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.