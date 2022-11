Un Altro Domani Anticipazioni 15 novembre 2022: Kiros vuole allontanarsi da Carmen!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 15 novembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55:Carmen fa di tutto per convincere Victor a riassumere Kiros, ma senza successo, finché lui stesso ammette di non voler tornare a lavorare in ebanisteria e di volersi allontanare da lei.

Un Altro domani Anticipazioni: Julia dice no alla proposta di Sergio!

Julia e Sergio hanno imparato a dialogare, se la ragazza sente di non condividere le opinioni del compagno è pronta a dire No senza sentirsi in colpa. Quando infatti Sergio - per risolvere la questione del debito legato alla multa - le consiglia di licenziare Elena, Julia rifiuta categoricamente e stabilisce una riduzione generale del salario per tutti i ragazzi che lavarono in laboratorio, senza obiezioni del fidanzato!

Un Altro domani Anticipazioni: Diana è asfissiante!

Le cose dunque vanno abbastanza bene tra Julia e Sergio, nonostante i problemi finanziari infatti, la coppia è più che mai unita. L'unica ombra sulla serena vita sentimentale della coppia, sembra dunque essere Diana, ancora troppo presente, anzi, asfissiante! Nel frattempo Maria soffre a causa di Chloe, ha infatti capito che l'amica prova ancora dei sentimenti per Dani e non riesce proprio ad accettarlo!

In Africa, Carmen cerca di convincere Victor a far rientrare finalmente Kiros al lavoro, ma il fidanzato è davvero irremovibile. Nonostante il No secco, Carmen non si lascia scoraggiare e inizia davvero a "bussare a tutte le porte" per ottenere clemenza per Kiros. Ma mentre la giovane, assalita dai sensi di colpa, continua a darsi da fare per farlo riassumere, Kiros le dice di non andare avanti perché non ha intenzione di tornare i falegnameria: il suo desiderio è allontanarsi per sempre da lei e smettere di soffrire!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 14 al 18 novembre 2022

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45