Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 14 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 14 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 aprile 2023 - Douglas racconterà tutto a Steffy. La Forrester, messa in allarme da Thomas, si farà raccontare tutto. La bella Ceo crederà alle parole del nipote e spingerà il fratello a vederci chiaro in questa strana faccenda, che sta assumendo dei tratti terribili e funesti per il loro padre. Il piccolo Forrester sarà molto chiaro con sua zia e con il suo papà e Steffy sarà pronta a fare giustizia. Per Brooke si metterà molto male. I timori della Logan potrebbero rivelarsi più che fondati. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 14 aprile 2023 - il marito di Zuleyha, dopo aver dato fuoco a tutti gli oggetti della madre, un gesto che simboleggia la sua volontà di cancellarla per sempre dalla sua vita, ha già in mente la prossima mossa per fargliela pagare. Lo Yaman fa spostare Azize in un altro ospedale, senza avvisare Hunkar, proprio per privarla della possibilità di andare a trovare la mamma. Quando lo scopre, per la donna è un altro duro colpo. Nel frattempo, anche Fekeli è alle prese con la delusione e la rabbia del figlioccio. L'Akkaya si sente tradito da lui, tanto da arrivare a restituirgli le chiavi di casa e dell'azienda. Sabahattin prova a farlo ragionare, ma senza ottenere grandi risultati...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 14 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 14 aprile​ 2023 - nonostante l'ispettore Ibanez, credendo di aver risolto il caso, abbia annunciato l'identità dell'assassino di Alicia, Angel continua ad indagare su cosa è accaduto alla "Notte dei libri". Del resto anche Ines fa lo stesso, parallelamente infatti interroga le domestiche di Patricia. L'attività di Julia è al capolinea, l'azione legale è fallimentare, bisogna ricorrere a una liquidazione ponderata. Ma Sergio continua a imporre le sue condizioni per la liquidazione. Ribero, Cloe e Elena decidono di intervenire e rendergli le cose più difficili possibile. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

