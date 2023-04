Terra Amara Anticipazioni 14 aprile 2023: Yilmaz spezza il cuore a Fekeli. Ecco che cosa fa...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 14 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Demir e Yilmaz non hanno preso per niente bene la notizia delle imminenti nozze tra Hunkar e Fekeli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 aprile, alle 14.10, le imminenti nozze tra Fekeli ed Hunkar sono sulla bocca di tutti. Gran parte degli abitanti di Cukurova accoglie con gioia la notizia, mentre le rispettive famiglia non approvano. La donna, inoltre, resta di stucco quando scopre che Demir, a sua insaputa, ha fatto spostare Azize in un altro ospedale. Intanto, Yilmaz, sentendosi tradito dal padrino, gli restituisce le chiavi della casa e dell'azienda. Sabahattin tenta di farlo ragionare, però non ci riesce...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli fa la proposta di matrimonio ad Hunkar!

Mentre Hunkar era in ospedale, desiderosa di stare al fianco di Azize, la quale aveva accusato un brutto malore, è sopraggiunto a sorpresa Fekeli. Non appena Demir lo ha visto arrivare, si è innervosito ancora di più. Tuttavia, la sua rabbia è esplosa del tutto nel momento in cui l'uomo ha svelato il motivo della sua presenza lì: Fekeli ha fatto una proposta di matrimonio in piena regola all'amata.

Terra Amara Anticipazioni: Le famiglie di Fekeli ed Hunkar sono indignate...

Dato che il padrino di Yilmaz ha chiesto ad Hunkar di sposarlo davanti a tutti in ospedale, ora tutti ne sono a conoscenza. A Cukurova non si parlava d'altro che della loro tresca segreta, ed ora, invece, non si parla d'altro che delle loro imminenti nozze. I diretti interessati sembrano felici, anche se sanno di aver dato un enorme dispiacere ai figli. Infatti, mentre chiunque ha accolto con gioia questa notizia, le rispettive famiglie dei futuri sposi non approvano minimamente.

Demir e Yilmaz reagiscono male alle nozze tra Hunkar e Fekeli, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 14 aprile 2023

Il marito di Zuleyha, dopo aver dato fuoco a tutti gli oggetti della madre, un gesto che simboleggia la sua volontà di cancellarla per sempre dalla sua vita, ha già in mente la prossima mossa per fargliela pagare. Lo Yaman fa spostare Azize in un altro ospedale, senza avvisare Hunkar, proprio per privarla della possibilità di andare a trovare la mamma. Quando lo scopre, per la donna è un altro duro colpo. Nel frattempo, anche Fekeli è alle prese con la delusione e la rabbia del figlioccio. L'Akkaya si sente tradito da lui, tanto da arrivare a restituirgli le chiavi di casa e dell'azienda. Sabahattin prova a farlo ragionare, ma senza ottenere grandi risultati...

