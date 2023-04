Beautiful Anticipazioni 14 aprile 2023: Steffy ora lo sa. Brooke la pagherà cara!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy si farà raccontare tutto da Thomas e Douglas e sarà pronta ad agire. Smaschererà e punirà Brooke!

Nella puntata di Beautiful in onda il 14 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Douglas racconterà tutto a Steffy. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Forrester, messa in allarme da Thomas, si farà raccontare tutto. La bella Ceo crederà alle parole del nipote e spingerà il fratello a vederci chiaro in questa strana faccenda, che sta assumendo dei tratti terribili e funesti per il loro padre. Il piccolo Forrester sarà molto chiaro con sua zia e con il suo papà e Steffy sarà pronta a fare giustizia. Per Brooke si metterà molto male. I timori della Logan potrebbero rivelarsi più che fondati.

Anticipazioni Beautiful: Douglas racconta a Steffy tutto quello che ha visto

Thomas è rimasto senza parole dopo la confessione di Douglas e ha pensato subito di avvertire sua sorella della strana rilevazione di suo figlio. La Forrester, dopo aver messo i suoi figli a letto, è stata raggiunta da questa notizia, davvero sconcertante, e che la porterà a “interrogare” personalmente il nipote. Steffy è sicura che il suo nipotino non sia un bugiardo e che anzi sia un ragazzino sveglio e in gamba. Per questo motivo deciderà di dargli credito, ora convinta che non si stia riferendo a una favola sentita a Natale e nemmeno a un sogno. Douglas deve aver visto davvero qualcosa per fare lucidamente il nome di Deacon.

Beautiful Anticipazioni: Steffy pronta a smascherare Brooke

Steffy si farà raccontare tutto per filo e per segno. Prima sarà Thomas a rivelarle quanto suo figlio gli ha appena confessato e poi sarà il turno di Douglas che, senza vergogna, comincerà a dire alla zia esattamente quello che ha ribadito a suo padre. I fratelli Forrester, una volta rimasti soli, si interrogheranno su quanto sta succedendo ed entrambi convinti che il piccolo non stia dicendo una bugia, saranno pronti ad agire. A capitanare il piano sarà ovviamente Steffy, tra i due quella più decisa a smascherare Brooke senza molti sotterfugi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: I timori di Brooke stanno per realizzarsi

Mentre alla Forrester, Grace continuerà ad assicurarsi che Carter stia lontano da sua figlia e la lasci vivere la sua vita con Zende, Ridge proseguirà con l'attaccare Deacon a Il Giardino. Il Forrester ha raggiunto lo Sharpe al ristorante, deciso a cacciarlo dalla città. Lo stilista lo vuole fuori dai piedi e alla luce di quanto successo a Brooke a Capodanno – o almeno alla luce di quanto lui sa – ha paura che la presenza del suo ex amante, possa nuocere ancora di più a sua moglie, rallentando il suo processo di guarigione dell'alcol. Ridge ignora che Deacon sappia molto più di lui e sia già al corrente della grave crisi che ha colpito la Logan. E sebbene abbia tanta voglia di spiattellargli in faccia la verità e di dirgli chiaramente di aver baciato la bionda, Deacon si tratterrà e manterrà la promessa fatta a Hope. Intanto Brooke ribadirà a Hope di essere molto preoccupata di come possano mettersi le cose tra lei e Ridge, se il Forrester verrà a sapere tutto. La ragazza continuerà a rincuorarla ma i timori della sua mamma stanno per realizzarsi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 aprile 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.