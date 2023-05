Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 12 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 12 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 maggio 2023 - Deacon tornerà all'attacco con Brooke. Lo Sharpe, dopo il tentativo fallito di aiutare Hope, si presenterà a casa della Logan, per sapere come sta ma soprattutto per dirle che la ama ancora e che lei merita un uomo che la stimi... e quella persona è lui. La bionda respingerà le sue avances mentre Hope continuerà a tentare di convincere Ridge a tornare indietro sui suoi passi mentre Steffy e Thomas continueranno a sostenere la loro mamma, che però non vuole in nessun modo sentirsi un rimpiazzo. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 12 maggio 2023 - Naciye sta per scoprire che fa bene a sospettare di Hatip. La donna è in un bar, dove ascolta per caso un'interessante conversazione tra Sermin e Fusun. La prima sta parlando alla sua amica come se nulla fosse della relazione clandestina che intrattiene con il nuovo presidente della camera di commercio, e del loro imminente viaggio ad Antalya. Naciye, furibonda, le fa una scenata in piena regola. Dopodiché torna a casa e si mette a distribuire tra i bisognosi alcuni degli averi di Hatip; la moglie lo minaccia: se non la smetterà di continuare a vedere Sermin, la priverà di tutto! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 12 maggio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 12 maggio​ 2023 - Julia, dopo le azioni di Sergio, pronto a tutto per distruggere la sua azienda e il suo buon nome, deciderà di accettare quanto pattuito in sede di divorzio anche se non totalmente vantaggioso. Il problema resta Diana, la donna non ne vuole sapere di farsi i fatti suoi e continua a ficcare il naso nella questione. Per Julia si prospetta dunque un difficile compito, impedire a sua madre di mandare a monte tutto! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

