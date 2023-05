Beautiful Anticipazioni 12 maggio 2023: Deacon torna all'attacco con Brooke, "Sono io l'uomo giusto per te!"

Anticipazioni TV

Scopri cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Deacon tornerà alla carica con Brooke e le dirà di volerle stare accanto mentre Hope continuerà a tentare di convincere Ridge a perdonare sua madre.

Nella puntata di Beautiful in onda il 12 maggio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Deacon tornerà all'attacco con Brooke. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe, dopo il tentativo fallito di aiutare Hope, si presenterà a casa della Logan, per sapere come sta ma soprattutto per dirle che la ama ancora e che lei merita un uomo che la stimi... e quella persona è lui. La bionda respingerà le sue avances mentre Hope continuerà a tentare di convincere Ridge a tornare indietro sui suoi passi mentre Steffy e Thomas continueranno a sostenere la loro mamma, che però non vuole in nessun modo sentirsi un rimpiazzo.

Anticipazioni Beautiful: Deacon torna all'attacco con Brooke

Deacon e Hope sono partiti al salvataggio di Brooke ma Ridge è un osso duro. Lo Sharpe si è arreso. Sin dal primo momento ha pensato che l'idea di sua figlia non avrebbe funzionato ma, per accontentarla, ha deciso di provarci lo stesso. Dopo il fallimento del suo tentativo e aver informato la sua bambina, si recherà da Brooke per sapere come stia. La troverà pensierosa e in lacrime. La Logan sarà stupita di rivederlo là ma soprattutto strabuzzerà gli occhi quando Deacon le dirà di voler vedere accanto a lei una persona che la ami e la stimi, esattamente come lui. L'uomo le confesserà di voler tornare nella sua vita e di volerle stare vicino ma Brooke rifiuterà le sue avances.

Beautiful Anticipazioni: Hope insiste con Ridge. Deve perdonare Brooke

Hope non mollerà la presa su Ridge e cercherà di convincerlo ancora e ancora che il suo matrimonio non possa finire così. La ragazza gli dirà di essere certa che sua madre lo ami e che non farà più errori. Il Forrester però le ribadirà di essere troppo deluso da lei e di non riuscire a dimenticare che sua moglie abbia difeso lo Sharpe e non lui. Le chiederà quindi di non insistere e di lasciare che i due risolvano la situazione da soli, senza ulteriori interferenze.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor non vuole essere un rimpiazzo

Taylor ha raccontato a Steffy di essere stata aggredita da Brooke e la ragazza, furiosa contro la matrigna, ha invitato la madre a resistere. Ridge tornerà da lei, ne è sicura. Il loro amore trionferà. Le due verranno interrotte dall'arrivo di Thomas. Il ragazzo si unirà alla sorella e i fratelli cercheranno di sostenere la loro madre. Taylor confesserà loro di aver paura di essere un rimpiazzo e di non voler forzare la mano, in nessun modo, con il suo ex, proprio per evitare che lui faccia una scelta affrettata e che poi sia lei – come sempre – a pagarne le conseguenze.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 14 maggio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.