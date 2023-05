Terra Amara Anticipazioni dall'8 al 14 maggio 2023: Yilmaz investe Azize! La nonnina rischia di morire...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dall'8 al 14 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dall'8 al 14 maggio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 8 maggio 2023

Demir medita vendetta contro Yilmaz e Fekeli, gli acquirenti misteriosi dei suoi possedimenti a Istanbul. Intanto, Zelis sta per esalare il suo ultimo respiro in ospedale. Prima di morire, la donna chiede a Saniye di prometterle che sarà lei a prendersi cura della figlioletta, Uzum, quando non ci sarà più.

Puntata in onda Martedì 9 maggio 2023

Berika si candida come presidente dell'associazione e vince, anche grazie all'inaspettato voto di Fusun. Behice, che era convinta di avere la vittoria in tasca, si risente del risultato, ed indispettita allude ad uno scabroso segreto di Hunkar di cui sarebbe a conoscenza.

Puntata in onda Mercoledì 10 maggio 2023

Hunkar va a casa di Fekeli e gli confessa la verità sulla paternità di Adnan. L'uomo, profondamento addolorato, la caccia via, e una volta rimasto solo si accascia a terra. Behice lo trova riverso sul pavimento e chiama Sabahattin, il quale le dà delle indicazioni per prestargli un primo soccorso, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Le condizioni di Fekeli appaiono sin da subito critiche.

Puntata in onda Giovedì 11 maggio 2023

Fekeli viene ricoverato d'urgenza in ospedale per un infarto. Yilmaz, dopo aver saputo da Sabahattin che è fuori pericolo, comincia ad indagare sulla causa del malore del padrino. Nazire dice al giovane che l'ultima persona con la quale Fekeli ha parlato prima di sentirsi male è stata Hunkar; l'Akkaya, allora, deduce che sia stata lei a provocargli l'infarto, e si reca alla tenuta per chiederle spiegazioni. Hunkar gli rivela che aveva raggiunto l'uomo per spingerlo a convincere lui e Mujgan ad andarsene, dato la stato mentale alterato della dottoressa. Così, Yilmaz apprende anche che la Hekimoglu è andata a far visita a Demir per suggerirgli di tenere Zuleyha sott'occhio.

Puntata in onda Venerdì 12 maggio 2023

In un bar, Naciye sente Sermin parlare con Fusun della sua relazione clandestina con Hatip, e di un loro futuro viaggio ad Antalya. La donna va su tutte le furie e fa una scenata in piena regola. Una volta rincasata, Naciye regala ai bisognosi alcuni ben del marito, minacciandolo di lasciarlo senza niente, se non la smetterà di frequentare la bionda.

Puntate in onda Sabato 13 maggio 2023

Zuleyha sospetta che Demir trascuri Adnan in favore di Leyla. Hunkar, invece, va di nascosto in ospedale per vedere Fekeli, il quale è ancora sedato. Qui la donna incontra Behice, che le urla contro tutto il suo disprezzo. Nel frattempo, Azize, disturbata dal russare di Fadik, esce per andare a dormire altrove e nessuno se ne accorga; sulla strada, Yilmaz alla guida della sua automobile non la vede e la investe. Quest'ultimo le presta subito soccorso e in ospedale le dona il suo sangue. Lo Yaman è furibondo. L'Akkaya avverte l'ex fidanzata di ciò che è successo, e Mujgan, turbata, inveisce contro la Altun e lo stesso marito. Poco dopo, Fadik viene licenziata da Demir, ma grazie ad Hunkar viene immediatamente reintegrata in cucina. Uzum, intanto, parla con la mamma defunta sulla sua tomba, e Saniye è molto dispiaciuta per lei. Al contempo Gaffur fa gli straordinari al ristorante e maledice Hatip, a cui è debitore di un'ingente somma di denaro. In un secondo momento, Sermin cerca di farsi perdonare da Behice e le racconta un segreto sugli Yaman. Intanto, Julide sta ancora cercando l'assassino di Cengaver, mentre Sabahattin vorrebbe chiarire con lei. Poi, però, scopre della denuncia che l'ex moglie a presentato a Julide contro di lui per violenza domestica. Quando incontra Sermin, Sabahattin la minaccia d'informare Betul.

Puntate in onda Domenica 14 maggio 2023

Fekeli è in fase di ripresa, così come la nonnina, anche se l'incidente provocato da Yilmaz e ciò che quest'ultimo ha fatto dopo ha ancora delle conseguenze. Demir e Mujgan continuano ad essere turbati ed arrabbiati. Nel frattempo, Sabahattin deve fare i conti con le menzogne di Sermin, determinata a vendicarsi di lui per aver deciso di risposarsi con Julide.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.