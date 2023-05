Un Altro Domani Anticipazioni dall'8 al 12 maggio 2023: Jaime scopre che Maria è Dani!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dall'8 al 12 maggio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 8 maggio 2023

Erik è alle prese con Mario, poiché ancora deve "scontare la pena" per avergli rotto il giradischi. Intanto, un articolo online che parla della vita di Julia in modo ironico ed offensivo mette tutti gli amici di Robledillo in agitazione. A Rio Muni, invece, Linda non ha ancora ricevuto i soldi da parte del padre: la sua festa di compleanno è a rischio.

Puntata in onda Martedì 9 maggio 2023

C'è chi crede che sia stata proprio Julia a scrivere l'articolo offensivo pubblicato online sul suo conto, mentre lei è certa che l'autore sia Sergio, il quale forse ha cercato così di destabilizzarla prima della conciliazione. Nel frattempo, Dani riesce finalmente ad aprirsi con Jaime e a confessargli di essere un ragazzo trans. Questa confessione spingerà l'uomo a parlare con Elena.

Puntata in onda Mercoledì 10 maggio 2023

Jaime, dopo la confessione di Dani, parla con Elena ed ammette di aver commesso più di un errore in passato come padre, dimostrando di essere davvero cambiato. A Rio Muni, invece, Carmen ed Ines iniziano a collaborare per instillare il dubbio in Patricia e in Ventura.

Puntata in onda Giovedì 11 maggio 2023

Carmen ed Ines fanno in modo che Patricia e Ventura comincino a dubitare l'una dell'altro. Ciò potrebbe spingere la Godoy ed il Velez De Guevara senior a commettere un passo falso che possa incastrarli e quindi che possa portare allo scarcerazione di Victor. Il loro piano è complicato, però potrebbe portarle a raccogliere i frutti sperati.

Puntata in onda Venerdì 12 maggio 2023

Dopo un incontro tra gli avvocati, per Julia si apre un nuovo fronte: vuole che Diana rispetti la sua strategia, mentre quest'ultima non fa che intromettersi nelle sue decisioni. Le speranze di riavere la sua bottega non sono perse, ma, intanto, Ribero sta pensando al proprio futuro lontano da Robledillo. Il giovane è pronto a partire.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.