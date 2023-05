Un Altro Domani Anticipazioni 12 maggio 2023: Julia non sa come tenere a bada Diana!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 12 maggio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia faticherà per far rispettare la strategia del suo divorzio a Diana...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 12 maggio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: dopo un incontro tra avvocati, per Julia si apre un nuovo fronte: far rispettare la strategia del suo divorzio a Diana, che cerca di intromettersi nelle decisioni di sua figlia.

Anticipazioni Un Altro Domani: Jaime è davvero cambiato?

Dani ha rivelato prima a sua madre Elena di essere un ragazzo trans, dopo, con un po' di coraggio, l'ha detto anche a suo padre Jaime. Quest'ultimo, nonostante un'iniziale titubanza, l'ha abbracciato forte confermandogli tutto il suo amore e la sua comprensione. Jaime in realtà ammetterà a Elena di essere rimasto spiazzato ma le prometterà anche che farà del suo meglio per stare accanto a suo figlia in questo momento complicato.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen e Ines alleate per Victor

Carmen e Ines studiano un piano, le due sperano infatti di scagionare Victor mettendo Patricia e Ventura l'uno contro l'altro. In pratica le donne trameranno per far sì che il dubbio e il sospetto si insinui nei due alleati, così facendo sperano di obbligarli a uscire allo scoperto e compiere un provvidenziale passo falso. Victor ha bisogni di aiuto e loro sono pronte a rischiare davvero tutto per darglielo!

Diana rischia di mandare a monte tutto, nella puntata di Un Altro Domani del 12 maggio 2023

Julia, dopo le azioni di Sergio, pronto a tutto per distruggere la sua azienda e il suo buon nome, deciderà di accettare quanto pattuito in sede di divorzio anche se non totalmente vantaggioso. Il problema resta Diana, la donna non ne vuole sapere di farsi i fatti suoi e continua a ficcare il naso nella questione. Per Julia si prospetta dunque un difficile compito, impedire a sua madre di mandare a monte tutto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dall'8 al 12 maggio 2023

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45