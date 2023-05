Terra Amara Anticipazioni 12 maggio 2023: Hatip e Sermin sotto scacco!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 12 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Sermin e Hatip, a quanto pare, non hanno imparato la lezione...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar fa la spia...

Terra Amara Anticipazioni: Sermin e Hatip arrestati!

Naciye è furiosa, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 12 maggio 2023

Naciye sta per scoprire che fa bene a sospettare di Hatip. La donna è in un bar, dove ascolta per caso un'interessante conversazione tra Sermin e Fusun. La prima sta parlando alla sua amica come se nulla fosse della relazione clandestina che intrattiene con il nuovo presidente della camera di commercio, e del loro imminente viaggio ad Antalya. Naciye, furibonda, le fa una scenata in piena regola. Dopodiché torna a casa e si mette a distribuire tra i bisognosi alcuni degli averi di Hatip; la moglie lo minaccia: se non la smetterà di continuare a vedere Sermin, la priverà di tutto!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.