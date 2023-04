Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 12 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 12 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 aprile 2023 - Thomas scoprirà una verità che non avrebbe mai immaginato di sentire. Douglas ribadirà al padre di non avergli detto alcuna bugia e di essere stato più che serio nel raccontargli che nonna Brooke ha baciato Babbo Natale. Il bambino, spinto dal padre a essere più chiaro e a raccontare tutto, dirà al Forrester che l'uomo vestito da Babbo Natale era Deacon. Intanto Hope, a casa di Brooke, cercherà di rassicurare la madre che lo Sharpe non dirà a nessuno quanto successo tra loro e che manterrà il loro segreto. La ragazza crederà di aver messo al sicuro la sua mamma. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 aprile 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 12 aprile 2023 - alla villa, Azize viene colta da un malore improvviso. Spaventati, Demir e Zuleyha l'accompagnano d'urgenza in ospedale. Intanto, Saniye, altrettanto preoccupata per le condizioni della nonnina, e sospettando che sia in punto di morte, decide di sua spontanea volontà di avvisare Hunkar. Nel momento in cui quest'ultima riceve la notizia dal nuovo capo dei braccianti, corre da Azize. In ospedale, però, Hunkar s'imbatte in suo figlio, che, evidentemente, non ha ancora sbollito. Lo Yaman, infatti, non ha intenzione neanche di rivolgerle la parola! Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 11 al 16 aprile 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 12 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 12 aprile​ 2023 - Tirso e Olga da giorni combattono con Mario, i due infatti sperano che l'uomo si convinca a non denunciare Erik per quanto accaduto al suo amato giradischi. Alla fine i tre trovano finalmente un accordo ma a Erik, toccherà accettarne i termini e stare alle regole del testardo Mario. In Guinea, è tutto pronto per la fuga di Victor. Carmen e Ines si recano nella capanna per salutarlo, ma Victor scopre alcuni segni sui polsi di sua madre che lo fanno tentennare: il ragazzo capisce di non poterla lasciare nelle mani di Ventura. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 11 al 14 aprile 2023.