Beautiful Anticipazioni 12 aprile 2023: Thomas senza parole. Douglas se lo lascia scappare, "Nonna Brooke ha baciato Deacon!"

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Thomas sarà sconvolto dal racconto di Douglas, che gli rivelerà di aver visto Deacon baciare Brooke. Intanto Hope si convincerà di averla fatta franca.

Nella puntata di Beautiful in onda il 12 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas scoprirà una verità che non avrebbe mai immaginato di sentire. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Douglas ribadirà al padre di non avergli detto alcuna bugia e di essere stato più che serio nel raccontargli che nonna Brooke ha baciato Babbo Natale. Il bambino, spinto dal padre a essere più chiaro e a raccontare tutto, dirà al Forrester che l'uomo vestito da Babbo Natale era Deacon. Intanto Hope, a casa di Brooke, cercherà di rassicurare la madre che lo Sharpe non dirà a nessuno quanto successo tra loro e che manterrà il loro segreto. La ragazza crederà di aver messo al sicuro la sua mamma.

Anticipazioni Beautiful: Douglas ribadisce a Thomas di aver visto Brooke baciare Babbo Natale

Il cerchio si stringe intorno al collo di Brooke. Douglas ha sconvolto Thomas con le sue parole e il Forrester, conscio del fatto che suo figlio non sia un bugiardo, ha cominciato a dare credito alla sua confessione. Il piccolo, dopo essere stato richiamato a casa della madre e aver parlato con la nonna, ha deciso di raccontare di nuovo al padre di aver visto Babbo Natale baciare nonna Brooke. Questa volta però il bambino aggiungerà dei particolari che lasceranno il Forrester completamente senza parole e convinto che le cose siano più gravi di quanto pensasse.

Beautiful Anticipazioni: Douglas rivela a Thomas che Babbo Natale era Deacon

Thomas questa volta deciderà di ascoltare attentamente Douglas e il suo strano racconto. Il Forrester si convincerà che suo figlio non possa essersi davvero fissato con una storiella di Natale e che voglia comunicargli qualcosa di molto importante. Messo in allarme anche dal comportamento di Hope, il ragazzo vorrà vederci chiaro e chiederà al ragazzino di ribadirgli quanto detto. Douglas sarà felice che qualcuno lo stia finalmente a sentire e comincerà a dire di aver visto nonna Brooke baciare Babbo Natale e confesserà che si trattava in realtà di Deacon. Il piccolo sarà assolutamente convinto di aver riconosciuto il padre della sua mamma e di averlo osservato la notte di Capodanno. Per Thomas sarà uno shock!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas sconvolto. Hope invece è sicura di aver vinto

Thomas non riuscirà a credere a quello che suo figlio gli sta dicendo e sgranerà gli occhi. Il Forrester chiederà al bambino se ne sia sicuro e ottenuto un bel sì come risposta, sarà pronto a rendere nota questa notizia anche a sua sorella, sicuro che pure Steffy non crederà alle sue orecchie. Intanto a casa di Brooke, Hope riferirà alla madre di aver ottenuto quello che voleva, ovvero la sincera lealtà di Deacon. La ragazza sarà certa che ora che lo Sharpe le ha promesso di non dire nulla sul bacio, il segreto di sua madre sia al sicuro. Purtroppo per lei, si starà sbagliando di grosso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 aprile 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.