Terra Amara Anticipazioni 12 aprile 2023: Azize accusa un malore! Sta per morire?

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 12 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Saniye avvisa Hunkar: Azize è in punto di morte!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 aprile, alle 14.10, Fekeli, furente, è alla ricerca del responsabile della diffusione della notizia della sua relazione amorosa segreta con Hunkar. Soltanto l'intervento di Yilmaz e Mujgan riesce ad evitare la tragedia. Una volta che si è calmato, l'uomo racconta al figlioccio e alla moglie l'origine della sua love story con la madre di Demir Yaman. Nel frattempo, alla tenuta, Azize viene colta da un improvviso malore. Convinta che la nonnina sia in fin di vita, Saniye avvisa Hunkar; quando quest'ultima arriva in ospedale, il figlio non le rivolge neanche la parola...

Terra Amara Anticipazioni: Sermin si è vendicata!

La notizia della relazione amorosa segreta tra Hunkar e Fekeli si sta diffondendo per tutta Cukurova. Demir, deluso e furioso, è arrivato persino a cacciare la madre dalla tenuta. Hunkar, affranta, sta cercando di capire chi possa averle fatto un torto simile, e, alla fine, giunge alla conclusione che ci sia lo zampino di Sermin. Quest'ultima, a parer suo, si è voluta vendicare in questo modo, dato che è stata lei a mettere al corrente Naciye della sua relazione extra-coniugale con suo marito Hatip. Per colpa di Hunkar, dunque, la diabolica nipote è finita dietro le sbarre!

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli è fuori di sé!

Quando la notizia giunge anche all'orecchio del padrino di Yilmaz, esplode il caos. Fekeli, furibondo, è più determinato che mai a cercare la persona che c'è dietro a questa storia. L'uomo è pronto a scatenare l'inferno, e sembra aver perduto del tutto la sua innata capacità di mantenere sempre il sangue freddo. Soltanto l'intervento del figlioccio e di Mujgan riesce ad evitare il peggio. Una volta che si è acquietato, Fekeli decide di fornire una doverosa spiegazione all'Akkaya e a sua moglie; così, l'ex galeotto racconta ad entrambi l'origine della sua love story con la sua amata signora Yaman...

Azize si sente male, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 12 aprile 2023

Alla villa, Azize viene colta da un malore improvviso. Spaventati, Demir e Zuleyha l'accompagnano d'urgenza in ospedale. Intanto, Saniye, altrettanto preoccupata per le condizioni della nonnina, e sospettando che sia in punto di morte, decide di sua spontanea volontà di avvisare Hunkar. Nel momento in cui quest'ultima riceve la notizia dal nuovo capo dei braccianti, corre da Azize. In ospedale, però, Hunkar s'imbatte in suo figlio, che, evidentemente, non ha ancora sbollito. Lo Yaman, infatti, non ha intenzione neanche di rivolgerle la parola!

