Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 gennaio 2024 - Hope e Brooke attaccheranno pesantemente Taylor e Steffy. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes e la Forrester non si lasceranno intimidire e ribadiranno la loro posizione nei confronti di Ridge. Chi picchierà più duro sarà Taylor che inviterà la sua rivale a stare attenta a suo marito, piuttosto confuso ultimamente e innamorato di entrambe. Questa dichiarazione farà infuriare la Logan, che tirerà fuori ancora di più le unghie contro la sua storica nemesi. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 gennaio 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 9 gennaio 2024 - Hakan, che tutti conoscono come Mehmet Kara, si sta facendo benvolere a Cukurova. Intanto, gli abitanti del paese non fanno che parlare di un presunto flirt tra Zuleyha e Fikret, tanto che Lutfiye e Fekeli si rendono conto che è il caso di trovare un'altra casa per lasciare Villa Yaman e mettere così a tacere le malelingue... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 gennaio 2024 - Curro cercherà ancora notizie su sua madre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo comincerà a credere alle parole di Jana e dopo il suo ultimo incontro con Eugenia, deciderà di chiedere informazioni a Simona. Le rivelazioni della cameriera non gli piaceranno per nulla e finirà per perdere la testa. Quando la cuoca gli dirà che la sua vera mamma potrebbe essere una domestica della tenuta, il ragazzo arriverà ad aggredirla. Qui la trama completa de La Promessa.

