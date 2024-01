La Promessa Anticipazioni 9 gennaio 2024: Curro perde la testa e aggredisce Simona!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 gennaio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Curro cercherà ancora notizie su sua madre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo comincerà a credere alle parole di Jana e dopo il suo ultimo incontro con Eugenia, deciderà di chiedere informazioni a Simona. Le rivelazioni della cameriera non gli piaceranno per nulla e finirà per perdere la testa. Quando la cuoca gli dirà che la sua vera mamma potrebbe essere una domestica della tenuta, il ragazzo arriverà ad aggredirla.

Anticipazioni La Promessa: Curro alla ricerca della sua vera madre

Curro ha impiegato un po’ di tempo per convincersi che le parole di Jana non siano frutto della sua invenzione. Il ragazzo ha cominciato a credere alla cameriera soprattutto dopo aver scoperto che Don Lorenzo non è suo padre e che lui non ha vividi ricordi della gravidanza di Eugenia. Il Conte gli ha confessato che c’è come una nebulosa intorno al periodo in cui sua moglie diceva di essere incinta. Il giovane ha così deciso di vederci chiaro nella faccenda.

La Promessa Anticipazioni: Curro sempre più in crisi

Curro vuole sapere la verità sulla sua nascita. Dopo aver capito che Lorenzo non è suo padre, si è convinto che Eugenia non sia sua madre. A rendere le cose sempre più complicate ci si è messa proprio la sorella di Cruz, che non lo ha riconosciuto, quando il giovane è andato a trovarla. Questo evento ha messo in crisi il povero Curro, che scenderà in cucina per avere informazioni da Simona. Ha capito infatti, tramite Jana, che la cuoca potrebbe essere al corrente della verità.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro aggredisce Simona

L’aver scoperto di non essere figlio di Lorenzo ha messo Curro in grande difficoltà ma ora la situazione si fa sempre più difficile, visto che potrebbe non essere neanche nipote del Barone. Eugenia è, con molta probabilità, la sua mamma adottiva. Il giovane deciderà di chiedere risposte a Simona, che pare conosca qualcosa in più sul suo passato. La cuoca gli rivelerà che sua madre potrebbe essere una vecchia cameriera della tenuta e che il suo nome è Dolores. Curro perderà la testa e aggredirà la povera Simona, non accettando minimamente questa realtà.

