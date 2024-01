Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 gennaio 2024: Taylor e Steffy si difendono! Brooke e Hope dovranno tacere!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor e Steffy si difenderanno dagli attacchi di Hope e Brooke. Chi vincerà?

Nella puntata di Beautiful del 9 gennaio 2024, in onda su Canale5 alle ore 13.45, Hope e Brooke attaccheranno pesantemente Taylor e Steffy. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes e la Forrester non si lasceranno intimidire e ribadiranno la loro posizione nei confronti di Ridge. Chi picchierà più duro sarà Taylor che inviterà la sua rivale a stare attenta a suo marito, piuttosto confuso ultimamente e innamorato di entrambe. Questa dichiarazione farà infuriare la Logan, che tirerà fuori ancora di più le unghie contro la sua storica nemesi.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Hope attaccano Taylor e Steffy

Brooke è partita all’attacco. Visti i recenti risvolti accaduti nella sua vita, la Logan ha deciso di vendicarsi e di farlo sia contro Steffy, che ha rovinato i suoi piani, sia contro Taylor. Hope ha promesso di aiutarla e si è presa carico di mettere a tacere la sua sorellastra, una volta per tutte. Brooke invece si occuperà della sua storica rivale ed è per questo che si recherà alla casa sulla scogliera, per affrontare faccia a faccia la dottoressa Hayes.

Beautiful Anticipazioni: Brooke aggredisce Taylor ma lei si difende magistralmente

Brooke attaccherà Taylor accusandola di non riuscire a tenere a freno la lingua di sua figlia ma soprattutto di aver permesso alla ragazza di mettersi in mezzo tra lei e Ridge. La dottoressa si metterà a ridere e prometterà di redarguire e mettere in punizione la sua bambina appena sarà tornata a casa. Una battuta di spirito che farà capire alla Logan che la psichiatra non ha alcuna intenzione di farsi da parte. E in effetti Taylor gelerà la sua nemica sottolineando quanto Ridge sia confuso in questo momento e come sia innamorato di entrambe. Brooke ribollirà di ira e la inviterà non solo a farsi da parte ma anche a pentirsi per il bacio a Montecarlo, che ha solo causato guai. La bruna ammetterà di essersi lasciata andare un po’ troppo ma la colpa di quanto accaduto non è sua e nemmeno del viaggio nel Principato di Monaco. Il vero responsabile è Ridge Forrester, indeciso e confuso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy difende la sua famiglia. Suo padre deve tornare a casa

Mentre Brooke e Taylor saranno impegnate a difendere le loro posizioni su Ridge, anche Steffy e Hope faranno lo stesso. La Logan sosterrà a spada tratta il matrimonio tra sua madre e il Forrester mentre Steffy ribadirà alla sorellastra che suo padre continuerà a soffrire se rimarrà accanto a Brooke. La bionda sarà sempre in grado di tradire suo marito e questo dovrà finire una volta per tutte. Ridge deve tornare a casa con Taylor e i suoi figli, la sua vera famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.