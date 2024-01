Terra Amara Anticipazioni Puntate dall'8 al 14 gennaio 2024: Fekeli ritrovato morto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dall'8 al 14 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dall'8 al 14 gennaio 2024 su Canale 5, come sempre dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10, e la domenica alle 21.20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 8 gennaio 2024

Fikret e Cetin sono giunti in Siria per cercare Demir. I due raggiungono un amico del primo, Sahap, sperando che lui possa dar loro una mano. Intanto, alla tenuta si sta verificando la cerimonia di circoncisione. Nel corso di questo evento, Gaffur e Rasit si ubriacano e Saniye, furiosa, li punisce entrambi.

Puntata in onda Martedì 9 gennaio 2024

Hakan, che tutti conoscono come Mehmet Kara, si sta facendo benvolere a Cukurova. Intanto, gli abitanti del paese non fanno che parlare di un presunto flirt tra Zuleyha e Fikret, tanto che Lutfiye e Fekeli si rendono conto che è il caso di trovare un'altra casa per lasciare Villa Yaman e mettere così a tacere le malelingue.

Puntata in onda Mercoledì 10 gennaio 2024

Fekeli, per puro caso, viene a sapere che Mehmet Kara non è realmente chi dice di essere. Per trovare una confermai ai propri sospetti, l'uomo minaccia Abdulkadir, intimandogli di dire la verità una volta per tutte. Fekeli sta per smascherare l'imprenditore, però l'imprevisto è dietro l'angolo.

Puntata in onda Giovedì 11 gennaio 2024

Lutfiye teme che sia accaduto qualcosa di brutto a Fekeli, del quale non si hanno più notizie da tempo ormai. Intanto, Zuleyha prende parte alla cena della Camera degli Esportatori, che è stata appena fondata; presenti anche il sindaco ed Hakan, assente Betul, la quale non è stata invitata. Gaffur e Rasit, invece, trovano il corpo di Fekeli all'interno della sua automobile. La notizia sconvolge tutti.

Puntata in onda Venerdì 12 gennaio 2024

In ospedale Aykut conferma a Lutfiye che Fekeli è deceduto a causa di un infarto. Intanto, Zuleyha raggiunge l'ufficio del procuratore e viene a sapere che Fikret, di ritorno dalla Siria, ha scoperto che Demir non è mai stato lì, ma poi è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Hakan, allora, interviene, e fa scarcerare il giovane. Una volta tornato in libertà, Fikret apprende della morte dello zio.

Puntata in onda Sabato 13 gennaio 2024

Tutta Cukurova piange Fekeli. Zuleyha e Lutfiye, profondamente addolorate, hanno qualche dubbia sulle circostanze in cui è morto, anche perché la prima confida alla seconda che l'uomo non ha mai raggiunto Ankara, come invece si pensava. Intanto, Fikret giunge a Villa Yaman per la veglia di Fekeli, e confida all'Altun che Demir non è mai stato in Siria. Quando la tenuta si è svuotata, arriva Hakan. La signora condivide proprio con lui i propri dubbi circa la dipartita dell'imprenditore.

Puntate in onda Domenica 14 gennaio 2024

Fikret appare sospettoso nei confronti di Hakan, ed è infastidito dal fatto che stia sempre intorno a Zuleyha. Così, mentre questi ultimi visitano insieme l'aranceto dell'azienda, il ragazzo li raggiunge mette il Gusumoglu alle strette. I due stanno per azzuffarsi, ma interviene l'Altun che in lacrime chiede loro di non creare ulteriori problemi.

