Beautiful Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 gennaio 2024: Brooke affronta Thomas ma lui è "armato" di coltello!

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dall'8 al 13 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Lunedì 8 gennaio 2024

Hope e Brooke non intendono tollerare il comportamento di Steffy e Taylor e decidono di affrontare madre e figlia. Intanto Deacon cerca di tenere a bada Sheila ma con pochi risultati. La Carter sembra sempre decisa a tornare alla carica e riconquistare il posto che pensa le spetti nella vita di suo figlio Finn. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful dell'8 gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 9 gennaio 2024

Brooke e Hope raggiungono rispettivamente Taylor e Steffy per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Lo scontro è durissimo da entrambe le parti. Steffy ribadisce alla sorellastra che suo padre deve tornare, il prima possibile, dalla sua vera famiglia ed è quella dei Forrester non certo delle Logan. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 9 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 10 gennaio 2023

Steffy e Hope continuano la loro discussione su quello che sta succedendo tra le loro famiglie. Le due ragazze non intendono fare un passo indietro nemmeno per un momento e vogliono difendere le loro opinioni. Intanto tra Brooke e Taylor si scatena il delirio. La Logan accusa la Hayes di non controllare le azioni di sua figlia, che sta giocando sporco e causando molti guai. Taylor non si scusa per l’atteggiamento di Steffy ma riflette che la ragazza non abbia poi così tanto torto nel pensare che Brooke abbia fatto del male a Ridge troppe volte. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 10 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 11 gennaio 2023

Hope è rimasta sola con Thomas e chiede al ragazzo se anche lui sia d’accordo con le azioni di sua sorella. Il giovane Forrester le rivela di non aver ordito alcun piano contro Brooke ma non può negare di essere stato vicino a Steffy quando lei ha preso il cellulare del padre e ha risposto alla chiamata della bionda. Il designer dichiara all’ex di essere anche lui del parere che Ridge meriti di essere felice con una persona che non gli faccia più del male. Brooke rinfaccia a Taylor il bacio tra lei e Ridge a Montecarlo. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 11 gennaio 2024

Puntata in onda Venerdì 12 gennaio 2023

Bill ha incontrato Li a Il Giardino e tra i due sembra essere nata una grande affinità. Ridge arriva a casa di Steffy e sua figlia continua a insistere affinché torni a casa da loro. Taylor cerca di mediare ma anche lei si lascia andare a commenti negativi su Brooke e sulla vita che il Forrester ha fatto sino a ora. Intanto Brooke giunge a Villa Forrester per parlare con Thomas di Douglas. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 12 gennaio 2024

Puntata in onda Sabato 13 gennaio 2023

Ridge si scusa con Steffy e Taylor per come si è comportato negli anni passati e per essere stato un marito e un padre assente. La Hayes sostiene il suo ex e gli dice che non deve lasciarsi abbattere dagli errori del passato ma deve anzi combattere per un futuro migliore. Intanto a Villa Forrester comincia il battibecco tra Brooke e Thomas. La Logan ha trovato il figliastro con un coltello in mano, che gli serviva per sbucciare una mela per il figlio ma che si trasformerà molto presto in una poco velata minaccia. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 13 gennaio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.