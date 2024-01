Terra Amara Anticipazioni 9 gennaio 2024: Zuleyha e Fikret sono davvero amanti segreti?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 9 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che a Cukurova tutti vedono di buon occhio Hakan... e tutti sparlano di Zuleyha e Fikret!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 9 gennaio 2024, alle 14:10, Hakan, che tutti conoscono come Mehmet Kara, si sta facendo benvolere a Cukurova. Intanto, gli abitanti del paese non fanno che parlare di un presunto flirt tra Zuleyha e Fikret, tanto che Lutfiye e Fekeli si rendono conto che è il caso di trovare un'altra casa per lasciare Villa Yaman e mettere così a tacere le malelingue...

Terra Amara Anticipazioni: Tutti pazzi di Hakan!

Quando Hakan è giunto a Cukurova, lo ha fatto sotto mentite spoglie: si è presentato a tutti come Mehmet Kara, e di certo non ha rivelato a nessuno quali fossero le proprie reali intenzioni, ossia vendicare Erkan, il fratello. Tuttavia, lo spietato imprenditore si è appena ritrovato a fare dietrofront, poiché ha scoperto che, in realtà, Fekeli non aveva ucciso intenzionalmente Erkan, bensì quest'ultimo era morto in un incidente; dunque, ha deciso all'ultimo di risparmiargli la vita. Ed intanto, dato che nessuno sa quale sia la sua vera storia, in paese non fanno che idolatrarlo: sembra che a Cukurova siano felici di averlo tra loro!

Terra Amara Anticipazioni: Fikret alla ricerca di Demir...

Quando Zuleyha ha ricevuto un pacco da parte di Demir, Fikret ha tirato un sospiro di sollievo come lei e come tutti gli altri: l'anello e la lettera erano la prova provato che il signore fosse ancora vivo. Dopodiché, il giovane ha notato che il francobollo presente sulla scatola indicava che esso è stato spedito dalla Siria. Fikret, allora, su due piedi ha scelto di mettersi in viaggio per andare a cercarlo, e per provare a dargli una mano a rincasare il prima possibile.

Si continua a sparlare di Zuleyha e Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 gennaio 2024

Il nipote di Lutfiye e Fekeli ha raggiunto la Siria insieme a Cetin, il quale si è proposto di accompagnarlo in questo viaggio impegnativo. Adesso che sono giunti a destinazione, Fikret ed il marito di Gulten si recano da un amico del primo, Sahap, sperando che lui possa aiutarli a rintracciare lo Yaman. Ma mentre Fikret si sta impegnando anima e corpo nella ricerca del fratellastro, e mentre l'Altun sta pregando con tutte le forze che il marito torni a casa il prima possibile, a Cukurova non si fa che sparlare di loro due. Gli abitanti del paese continuano ad insinuare che tra Fikret e Zuleyha sia in corso una relazione clandestina. Pertanto, Fekeli e Lutfiye capiscono che è il momento di lasciare la Villa e trovarsi un'altra sistemazione...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.