La Promessa Anticipazioni dall'8 al 12 gennaio 2024: Curro in crisi. Vuole la verità sulla sua vera madre!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 dall'8 al 12 gennaio 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dall'8 al 12 gennaio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, torna nel suo consueto orario. Sarà trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 8 gennaio 2024

A La Promessa arriverà una grande e inaspettata sorpresa. Salvador farà ritorno alla tenuta dopo che tutti, tranne Maria, lo hanno creduto morto. Le condizioni del ragazzo saranno critiche. Sarà cieco a un occhio e molto magro. Tutti saranno preoccupati per lui e correranno in suo aiuto. Lope si troverà in difficoltà con l’amico, a causa dei suoi sentimenti per la Fernandez. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa dell'8 gennaio 2024

Puntata di Martedì 9 gennaio 2024

Curro si è ormai convinto che Eugenia non sia sua madre e vuole la verità. Il ragazzo avrà una dura discussione con Simona riguardo all’identità della donna che lo ha dato alla luce, soprattutto dopo che la cuoca gli dirà che si tratta di un’ex domestica di nome Dolores. Il giovane conte si rifiuterà di accettare questa realtà e aggredirà la cameriera, accusandola di essere una bugiarda e di avergli fatto un affronto. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 9 gennaio 2024

Puntata di Mercoledì 10 gennaio 2024

Cruz non riesce a credere che la Baronessa si sia spinta a tanto e che, insieme a Lorenzo, abbia tentato di farla sembrare pazza e che i due abbiano persino una relazione. La marchesa non riuscirà nemmeno a uscire dalla sua stanza, tanta sarà la rabbia nei suoi confronti. Salvador intanto cercherà di tornare alla sua vita di sempre e tenterà di riprendere pure il suo posto alla tenuta. Non sarà però semplice, per il ragazzo, dimenticare quello che ha sofferto in guerra e non riuscirà a togliersi dalla mente il ricordo dei suoi amici caduti in battaglia. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 3 gennaio 2024

Puntata di Giovedì 11 gennaio 2024

Catalina non vorrà più fare passi indietro e rinunciare al posto che le spetta nella gestione della tenuta. La ragazza sa di essere l’unica in grado di gestire le finanze de La Promessa e, dopo aver chiarito le cose con il fratello, affronterà suo padre per dirgli che se non otterrà la gestione delle loro proprietà, lascerà la sua casa per sempre. Don Alonso cercherà di farle cambiare idea ma poi dovrà accettare il suo aut aut. Manuel invece continuerà a opporsi sino alla fine al compito che il marchese vuole che assuma. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa dell'11 gennaio 2024

Puntata di Venerdì 12 gennaio 2024

Manuel non riuscirà proprio a capacitarsi di essere stato ingannato e di aver sposato una donna che in realtà non ama. Blanca, che partirà dopo poco, cercherà di rincuorare l’amico e stessa cosa farà Don Romulo, preoccupato anche lui per il marchesino. A rendere il Lujan così tanto nervoso sarà soprattutto la sua distanza da Jana, che proprio non ne vuole sapere di ricominciare una storia con lui ma che gli ha concesso un volo insieme. I due ragazzi rischieranno di essere scoperti da Jimena. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 12 gennaio 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.