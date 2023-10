Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 6 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 ottobre 2023 - Finn, ormai in preda alla sete di vendetta, cercherà di liberarsi di Sheila strozzandola. La Carter non si farà trovare impreparata e, presa una siringa, sederà il ragazzo, sciogliendosi dalla sua morsa e facendolo cadere inerme sul letto. Mike sopraggiungerà in quel momento e rivelerà alla sua amica di essere stato interrogato da Brooke e Ridge. Il Guthrie, capito di essersi cacciato in un bel guaio, si darà alla fuga. Intanto Bill farà visitare Li da un medico suo amico e cercherà di scoprire cosa sia successo alla donna che ha deciso di ospitare e curare a casa sua. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 6 ottobre 2023 - vedremo che alla tenuta c'è aria di festa: Gulten e Cetin stanno per convolare a nozze, e non saranno i soli. I due, infatti, si sposeranno alla villa in occasione del matrimonio collettivo organizzato da Zuleyha. Quest'ultima, ormai ufficialmente l'erede di Hunkar, ha deciso di riproporre la cerimonia per dare un seguito alla tradizione avviata anni prima da quest'ultima. Gulten, invece, non sta più nella pelle, certa di essere in procinto di vivere il giorno più bello della propria vita, e le Anticipazioni rivelano che così sarà. Per qualcun altro, invece, il sogno si trasformerà in un incubo... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 ottobre 2023 - Jana organizzerà un comitato per proteggere Simona e Candela dal licenziamento ma tutti rimarranno stupiti nel sapere cosa veramente voglia il marchese da loro. Intanto Curro, convinto a vederci chiaro nella faccenda di Lorenzo e della sua paternità, deciderà di chiedere a sua zia Cruz la verità. Qui la trama completa de La Promessa.

