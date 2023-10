Terra Amara Anticipazioni 6 ottobre 2023: Gulten e Cetin convolano a nozze!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 6 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Fekeli è pieno di dubbi, Gulten e Cetin sono pronti a sposarsi!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 ottobre 2023, alle 14.10, Fekeli viene a sapere che Fikret ha distrutto la lapide di Adnan Yaman senior. L'uomo non si spiega il perché il nipote abbia compiuto un gesto del genere. Intanto, Gulten e Cetin stanno finalmente per convolare a nozze. Il loro matrimonio verrà celebrato alla tenuta Yaman, durante la cerimonia collettiva che Zuleyha ha voluto riproporre per tramandare la tradizione avviata da Hunkar...

Terra Amara Anticipazioni: La verità su Fikret...

Fikret si è diretto verso il cimitero, o meglio verso la lapide di Adnan Yaman senior. Una volta giunto davanti a questa tomba, il giovane si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Fikret ha vuotato il sacco, ammettendo di non essere davvero colui il quale tutti credano che lui sia; infatti, Fikret non è il figlio di Musa, ossia il fratello di Fekeli, bensì del padre di Demir. Adnan ebbe una relazione clandestina con la madre del ragazzo e, nel momento in cui Musa lo venne a sapere, sbattè fuori casa sia la moglie che il figlioletto, appunto Fikret, che era soltanto un bambino...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli è incredulo!

Dopo essersi sfogato a parole, il ragazzo si è sfogato anche con i fatti: Fikret ha distrutto la lapide del padre biologico. Ora, lo zio scopre che cosa ha fatto il nipote, e resta di stucco. Fekeli non riesce a capacitarsi di come sia possibile che Fikret, sempre pacato e lucido, possa essersi lasciato andare ad un atto vandalico. L'uomo è determinato a scoprire quale sia la ragione che lo ha spinto a compiere un gesto del genere...

Gulten e Cetin si sposano, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 6 ottobre 2023

Alla tenuta c'è aria di festa: Gulten e Cetin stanno per convolare a nozze, e non saranno i soli. I due, infatti, si sposeranno alla villa in occasione del matrimonio collettivo organizzato da Zuleyha. Quest'ultima, ormai ufficialmente l'erede di Hunkar, ha deciso di riproporre la cerimonia per dare un seguito alla tradizione avviata anni prima da quest'ultima. Gulten, invece, non sta più nella pelle, certa di essere in procinto di vivere il giorno più bello della propria vita, ed Anticipazioni rivelano che così sarà. Per qualcun altro, invece, il sogno si trasformerà in un incubo...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 2 al 7 ottobre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.