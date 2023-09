Beautiful Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 ottobre 2023: Taylor e Ridge scoprono che Steffy è ricoverata mentre Bill salva Li

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 2 al 7 ottobre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 2 al 7 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 2 ottobre 2023

Brooke e Ridge, accompagnati da Baker, mettono sotto torchio Mike, convinti che sia stato lui a far evadere Sheila. Il secondino non intende però collaborare. Finn intanto cerca di capire dalla madre, come abbia fatto a salvarlo e lei è costretta a rivelargli che non è stata lei ma Li. La rossa gli confessa pure che la sua mamma adottiva è stata vittima di un incidente d’auto.

Puntata in onda Martedì 3 ottobre 2023

Ridge arriva a casa di Taylor e informa sia lei che Thomas, arrivato in quel momento, di aver parlato con Mike Guthrie, sicuramente di nuovo complice di Sheila. I tre si confidano di essere molto preoccupati per Steffy, che non risponde alle loro telefonate. Poco dopo Taylor riceve una chiamata e scopre che sua figlia ha deciso di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica, per ricevere aiuto ed elaborare il lutto.

Puntata in onda Mercoledì 4 ottobre 2023

Bill e Wyatt sono a cena fuori e lo Spencer senior è molto preoccupato per come si sono svolti i fatti. Si rammarica di non essere riuscito a salvare Steffy e Finn. Wyatt cerca di rassicurarlo ma Bill è visibilmente turbato. Più tardi, mentre sta tornando a casa, Bill si imbatte in una donna, rannicchiata in un angolo, visibilmente sotto shock e ferita. Il magnate ignora che si tratti di Li, sopravvissuta alla furia di Sheila.

Puntata in onda Giovedì 5 ottobre 2023

Ridge, Taylor e Thomas sono molto dispiaciuti per quello che sta succedendo a Steffy e non pensavano certo che la ragazza stesse soffrendo al punto tale da richiedere delle cure psichiatriche. Intanto a casa di Li, Finn è furioso contro Sheila, che ha ucciso sua madre e tenta ancora una volta di fuggire, non prima di aver dato alla Carter dell’assassina. Liam invece informa Wyatt che Steffy è stata ricoverata.

Puntata in onda Venerdì 6 settembre 2023

Bill è sconvolto dall’aver trovato una donna ferita e sotto shock e cerca di darle una mano. Lei però non intende neanche dirgli il suo nome. Lo Spencer riesce a convincerla a seguirlo a casa sua, dove potrà prestarle le prime cure. Intanto Finn, furioso, si scaglia contro Sheila ma lei, per sfuggirgli, lo seda ancora una volta. Mike arriva proprio in quel momento e le rivela di essere braccata da Ridge e Brooke. La Carter va su tutte le furie e chiede al secondino di fare molta più attenzione. Guthrie, spaventato dal pericolo e vedendo Finn di nuovo drogato, decide di darsela a gambe.

Puntata in onda Sabato 7 ottobre 2023

Bill sta prestando le cure a Li e ha chiamato un medico suo amico, per darle maggiore soccorso e spronarla a dargli informazioni su di lei. Lo Spencer riceve una chiamata da parte di Liam, che lo informa di Steffy e del suo ricovero e Li, sentendo il nome della Forrester, sussulta. Intanto Sheila culla Finn, ancora addormentato. Il ragazzo si sveglierà presto. Taylor e Ridge cominciano a pianificare il loro viaggio a Montecarlo, per andare a trovare Steffy e Deacon fa visita nuovamente alla Hayes.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.